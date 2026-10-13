Μπραντ Πιτ: H βραδινή έξοδος στο Παρίσι με πετρόλ τζάκετ και φούξια παντελόνι
Μπραντ Πιτ: H βραδινή έξοδος στο Παρίσι με πετρόλ τζάκετ και φούξια παντελόνι
Ο ηθοποιός συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν
Μια εκκεντρική ενδυματολογική επιλογή έκανε ο Μπραντ Πιτ σε δημόσια εμφάνισή του στο Παρίσι, καθώς εθεάθη με πετρόλ τζάκετ και φούξια παντελόνι.
Το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 62χρονος ηθοποιός εθεάθη συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν να αποχωρούν χέρι χέρι από συναυλία του Τζέιμς Μπλέικ.
Ο Πιτ τράβηξε τα βλέμματα με τις αποχρώσεις των ρούχων του: ένα έντονο φούξια μακρύ παντελόνι με πιέτες, συνδυασμένο με ξεκούμπωτο τζάκετ σε πετρόλ χρώμα. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα παπούτσια και λευκό, ριγέ πουκάμισο. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων που βρισκόταν στο πλευρό του, κινήθηκε σε ασπρόμαυρους τόνους, φορώντας μαύρο δερμάτινο παντελόνι, λευκό T-shirt και γούνα σε κρεμ χρώμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ στις αρχές Ιουλίου έδωσε μαζί το «παρών» στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.
Φωτογραφίες: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 62χρονος ηθοποιός εθεάθη συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν να αποχωρούν χέρι χέρι από συναυλία του Τζέιμς Μπλέικ.
Ο Πιτ τράβηξε τα βλέμματα με τις αποχρώσεις των ρούχων του: ένα έντονο φούξια μακρύ παντελόνι με πιέτες, συνδυασμένο με ξεκούμπωτο τζάκετ σε πετρόλ χρώμα. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα παπούτσια και λευκό, ριγέ πουκάμισο. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων που βρισκόταν στο πλευρό του, κινήθηκε σε ασπρόμαυρους τόνους, φορώντας μαύρο δερμάτινο παντελόνι, λευκό T-shirt και γούνα σε κρεμ χρώμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@magasrevista
✨Brad Pitt e Inés de Ramón sorprendieron este 12 de octubre a todos a su llegada al concierto de James Blake en París. 💜La empresaria deslumbró con una propuesta desenfadada e ideal para la noche parisina, combinando un llamativo abrigo 'teddy' en tono crema con una camiseta básica blanca, pantalones efecto piel ajustados y unas gafas de sol oscuras que aportaban el toque chic definitivo. #bradpitt #inésderamón #jamesblake♬ sonido original - Magas
Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon step out hand in hand after the James show in Paris. 💖— Page Six (@PageSix) October 12, 2026
📸: BACKGRID pic.twitter.com/bfL1sTiN6Y
Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ στις αρχές Ιουλίου έδωσε μαζί το «παρών» στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.
Φωτογραφίες: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα