Με διάφανη τουαλέτα με λεπτομέρειες από δαντέλα η Ινές ντε Ραμόν στο πλευρό του Μπραντ Πιτ, δείτε φωτογραφία
Με διάφανη τουαλέτα με λεπτομέρειες από δαντέλα η Ινές ντε Ραμόν στο πλευρό του Μπραντ Πιτ, δείτε φωτογραφία
Το ζευγάρι βρέθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για την τελετή απονομής The Albies την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
Όλο και περισσότερες κοινές εμφανίσεις πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα ο Μπραντ Πιτ και η επί τέσσερα χρόνια σύντροφός του Ινές ντε Ραμόν. Το ζευγάρι τελευταία εθεάθη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για την τελετή απονομής The Albies, όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με το look του.
Η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, συνόδευσε τον 62χρονο ηθοποιό φορώντας μία διάφανη τουαλέτα, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ανοιχτό ντεκολτέ, σε γκρι χρώμα, ενώ δεν πρόσθεσε έντονα αξεσουάρ. Η ντε Ραμόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τα μαλλιά της να σχηματίζουν χαλαρούς κυματισμούς και το μακιγιάζ της σε απαλά και γήινα χρώματα.
Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα κομψό μαύρο σμόκιν, χτένισε τα μαλλιά του προς τα πίσω μαλλιά και φόρεσε μεγάλα γυαλιά, συμπληρώνοντας απόλυτα τη σύντροφό του με το δικό του look.
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Λίγες ημέρες πριν, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast», στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία, με την 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων να επιλέγει ξανά ένα μακρύ φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα, αυτή τη φορά σε πράσινο χρώμα.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, συνόδευσε τον 62χρονο ηθοποιό φορώντας μία διάφανη τουαλέτα, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ανοιχτό ντεκολτέ, σε γκρι χρώμα, ενώ δεν πρόσθεσε έντονα αξεσουάρ. Η ντε Ραμόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τα μαλλιά της να σχηματίζουν χαλαρούς κυματισμούς και το μακιγιάζ της σε απαλά και γήινα χρώματα.
Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα κομψό μαύρο σμόκιν, χτένισε τα μαλλιά του προς τα πίσω μαλλιά και φόρεσε μεγάλα γυαλιά, συμπληρώνοντας απόλυτα τη σύντροφό του με το δικό του look.
Δείτε φωτογραφία
Λίγες ημέρες πριν, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast», στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία, με την 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων να επιλέγει ξανά ένα μακρύ φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα, αυτή τη φορά σε πράσινο χρώμα.
@voguespain #BradPitt e #InesdeRamon han estado esta noche en el Festival de Cine de San Sebastián para el estreno de ‘Heart of the Beast’ y wow 🔥 Por esta vez, el actor ha dejado de lado el method dressing para apostar por un elegante traje de tres piezas, mientras que la empresaria se ha decantado por un vestido de encaje verde. #ssiff74 #cine ♬ original sound - Shauna
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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