Ένας χρόνος χωρίς την Νταϊάν Κίτον: Τα συγκινητικά μηνύματα των παιδιών της και της Σάρα Πόλσον
Ένας χρόνος χωρίς την Νταϊάν Κίτον: Τα συγκινητικά μηνύματα των παιδιών της και της Σάρα Πόλσον
Η Πόλσον και τα παιδιά της θρυλικής ηθοποιού έκαναν αναρτήσεις στα social media για να τιμήσουν τη μνήμη της
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η θρυλική ηθοποιός πέθανε στα 79 της χρόνια από πνευμονία, έχοντας αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη.
Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, τόσο η Σάρα Πόλσον όσο και τα παιδιά της Κίτον έκαναν αναρτήσεις στα social media για να τιμήσουν τη μνήμη της.
H Πόλσον δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δυο τους και την κόρη της αείμνηστης ηθοποιού στον λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα: «Ένας χρόνος. Αδύνατον. Το γέλιο μαζί σου θα είναι πάντα αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο. Σ' αγαπώ»,
Τα παιδιά της Κίτον, η κόρη της και ο γιος της, μοιράστηκαν επίσης τα δικά τους συγκινητικά μηνύματα. «Ένας χρόνος χωρίς εσένα, μαμά. Μου φαίνεται σαν να ήταν χθες και ταυτόχρονα σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα. Ακόμα προσπαθώ να συνηθίσω έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορώ να σου τηλεφωνήσω, να σε έχω δίπλα μου για μια αγκαλιά ή να ζήσω περιπέτειες μαζί σου», σημείωσε η Ντέξτερ, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της. «Είναι οι καθημερινές στιγμές που μου θυμίζουν πόσο πολύ εύχομαι να ήσουν ακόμα εδώ. Σ' αγαπώ και μου λείπεις. Πάντα», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ντιουκ στο δικό του προφίλ στο Instagram δημοσίευσε τρία οικογενειακά στιγμιότυπα, αναφέροντας: «Σ' αγαπώ, μαμά. Σε σκέφτομαι κάθε μέρα».
Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα, τόσο η Σάρα Πόλσον όσο και τα παιδιά της Κίτον έκαναν αναρτήσεις στα social media για να τιμήσουν τη μνήμη της.
H Πόλσον δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους δυο τους και την κόρη της αείμνηστης ηθοποιού στον λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα: «Ένας χρόνος. Αδύνατον. Το γέλιο μαζί σου θα είναι πάντα αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο. Σ' αγαπώ»,
Τα παιδιά της Κίτον, η κόρη της και ο γιος της, μοιράστηκαν επίσης τα δικά τους συγκινητικά μηνύματα. «Ένας χρόνος χωρίς εσένα, μαμά. Μου φαίνεται σαν να ήταν χθες και ταυτόχρονα σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα. Ακόμα προσπαθώ να συνηθίσω έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορώ να σου τηλεφωνήσω, να σε έχω δίπλα μου για μια αγκαλιά ή να ζήσω περιπέτειες μαζί σου», σημείωσε η Ντέξτερ, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της. «Είναι οι καθημερινές στιγμές που μου θυμίζουν πόσο πολύ εύχομαι να ήσουν ακόμα εδώ. Σ' αγαπώ και μου λείπεις. Πάντα», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ντιουκ στο δικό του προφίλ στο Instagram δημοσίευσε τρία οικογενειακά στιγμιότυπα, αναφέροντας: «Σ' αγαπώ, μαμά. Σε σκέφτομαι κάθε μέρα».
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