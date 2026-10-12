Θανάσης Ευθυμιάδης για Άννα Δημητρίεβιτς: Το ότι είσαι σήμερα σε έναν γάμο, δεν σημαίνει ότι θα είσαι και αύριο

ήταν καλεσμένος την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Ευθυμιάδης αναφέρθηκε στη στάση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου , ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε στην ίδια εκπομπή τον χωρισμό του , επισημαίνοντας πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται το τέλος μιας κατάστασης αντανακλά την προσωπική του καλλιέργεια.

«

» σχολίασε.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την απορία της Ναταλίας Γερμανού, η οποία τον ρώτησε αν προσπαθούσε να της περάσει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Τότε, ο ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν υπονοούσε κάτι, αλλά μιλούσε έχοντας πλήρη επίγνωση των αλλαγών που χαρακτηρίζουν την εποχή.

«

;» αναρωτήθηκε

η παρουσιάστρια

. «

» απάντησε

εκείνος

.

Μου άρεσε πολύ η στάση του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, ότι ναι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα τον ολοκληρώσεις δείχνει το πώς έχεις καλλιεργήσει τον εαυτό σουΠροσπαθείς να μου πεις κάτιΌχι, απλώς είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς