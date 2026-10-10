Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σχεδιάζει την πρώτη ισπανόφωνη ταινία του 20 χρόνια μετά τον «Λαβύρινθο του Πάνα»
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σχεδιάζει την πρώτη ισπανόφωνη ταινία του 20 χρόνια μετά τον «Λαβύρινθο του Πάνα»
Η πλοκή φέρεται πως σχετίζεται με το τραυματικό παρελθόν της οικογένειάς του και την απαγωγή του πατέρα του στη Γουαδαλαχάρα
Τη δική του αυτοβιογραφική ταινία φέρεται πως είναι έτοιμος να γυρίσει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.
Σε συνέντευξή του στους L.A. Times, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιβεβαίωσε την επιθυμία να γυρίσει μία νέα ταινία στη γενέτειρά του, το Μεξικό. Αυτή θα είναι η πρώτη ισπανόφωνη παραγωγή του μετά τον «Λαβύρινθο του Πάνα»» το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια.
Η νέα ιδέα ξεφεύγει από το γνώριμο ύφος της σκοτεινής φαντασίας που τον καθιέρωσε. Το σενάριο βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και με βάση τις περιγραφές του ίδιου του δημιουργού, υπόσχεται να αποτελέσει το πιο προσωπικό έργο της φιλμογραφίας του. «Έχω πράγματι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να μεταφέρω στην οθόνη, αλλά θέλω να είναι δραματική ταινία, όχι φαντασίας» εξήγησε ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
«Έχω μια εξαιρετική ιστορία που θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή. Πρόκειται για ένα σκηνικό απαγωγής δοσμένο μέσα από τρεις οπτικές πλευρές: Του θύματος, εκείνων που κάνουν την παραλαβή (των λύτρων) κι μιας που δεν θα αποκαλύψω», πρόσθεσε.
Η πλοκή παραπέμπει στο τραυματικό παρελθόν της οικογένειάς του. Σύμφωνα με το World of Reel, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο πατέρας του Φεντερίκο ντελ Τόρο, έπεσε θύμα απαγωγής στη Γουαδαλαχάρα.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mimic», μιας παραγωγής που ο σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει δημόσια ως εφιάλτη. Οι απαγωγείς απαίτησαν λύτρα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ποσό που ο ντελ Τόρο δεν διέθετε, καθώς είχε επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην ταινία.
Ωστόσο η παρέμβαση του Τζέιμς Κάμερον υπήρξε καταλυτική. Όταν ο Αμερικανός σκηνοθέτης ενημερώθηκε για την κατάσταση, προχώρησε ο ίδιος στην ανάληψη του απαιτούμενου ποσού από την τράπεζα και το παρέδωσε στον φίλο και συνάδελφό του χωρίς κανέναν οικονομικό ή άλλο όρο. Παράλληλα, ο Κάμερον μεσολάβησε για να φέρει την οικογένεια σε επαφή με έναν επαγγελματία διαπραγματευτή.
Η ομηρία διήρκεσε 72 ημέρες μέχρι την απελευθέρωση του Φεντερίκο ντελ Τόρο, ενώ η πλειονότητα των απαγωγέων κατάφερε να διαφύγει με τα λύτρα. Το γεγονός αυτό ώθησε τον ντελ Τόρο να μετακομίσει με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, αν και ο πατέρας του επέλεξε να παραμείνει στο Μεξικό.
Το νέο πρότζεκτ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή της animated ταινίας «The Buried Giant» για το Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή του στους L.A. Times, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιβεβαίωσε την επιθυμία να γυρίσει μία νέα ταινία στη γενέτειρά του, το Μεξικό. Αυτή θα είναι η πρώτη ισπανόφωνη παραγωγή του μετά τον «Λαβύρινθο του Πάνα»» το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια.
Η νέα ιδέα ξεφεύγει από το γνώριμο ύφος της σκοτεινής φαντασίας που τον καθιέρωσε. Το σενάριο βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και με βάση τις περιγραφές του ίδιου του δημιουργού, υπόσχεται να αποτελέσει το πιο προσωπικό έργο της φιλμογραφίας του. «Έχω πράγματι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να μεταφέρω στην οθόνη, αλλά θέλω να είναι δραματική ταινία, όχι φαντασίας» εξήγησε ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
Guillermo del Toro, Diego Luna, Alfonso Cuarón to Attend Morelia Fest as Director Daniela Michel Sees Shift to Intimate Mexican Stories https://t.co/aFfeh3f3aU— Variety (@Variety) October 9, 2026
«Έχω μια εξαιρετική ιστορία που θέλω να γυρίσω κάποια στιγμή. Πρόκειται για ένα σκηνικό απαγωγής δοσμένο μέσα από τρεις οπτικές πλευρές: Του θύματος, εκείνων που κάνουν την παραλαβή (των λύτρων) κι μιας που δεν θα αποκαλύψω», πρόσθεσε.
Η πλοκή παραπέμπει στο τραυματικό παρελθόν της οικογένειάς του. Σύμφωνα με το World of Reel, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο πατέρας του Φεντερίκο ντελ Τόρο, έπεσε θύμα απαγωγής στη Γουαδαλαχάρα.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Mimic», μιας παραγωγής που ο σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει δημόσια ως εφιάλτη. Οι απαγωγείς απαίτησαν λύτρα ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ποσό που ο ντελ Τόρο δεν διέθετε, καθώς είχε επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην ταινία.
Ωστόσο η παρέμβαση του Τζέιμς Κάμερον υπήρξε καταλυτική. Όταν ο Αμερικανός σκηνοθέτης ενημερώθηκε για την κατάσταση, προχώρησε ο ίδιος στην ανάληψη του απαιτούμενου ποσού από την τράπεζα και το παρέδωσε στον φίλο και συνάδελφό του χωρίς κανέναν οικονομικό ή άλλο όρο. Παράλληλα, ο Κάμερον μεσολάβησε για να φέρει την οικογένεια σε επαφή με έναν επαγγελματία διαπραγματευτή.
Η ομηρία διήρκεσε 72 ημέρες μέχρι την απελευθέρωση του Φεντερίκο ντελ Τόρο, ενώ η πλειονότητα των απαγωγέων κατάφερε να διαφύγει με τα λύτρα. Το γεγονός αυτό ώθησε τον ντελ Τόρο να μετακομίσει με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, αν και ο πατέρας του επέλεξε να παραμείνει στο Μεξικό.
Το νέο πρότζεκτ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή της animated ταινίας «The Buried Giant» για το Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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