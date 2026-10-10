Η Μπάρμπαρα Πάλβιν γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα, οι φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της
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Μπάρμπαρα Πάλβιν Κόρη

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα, οι φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της

Το μοντέλο έκλεισε τα 33 και πόζαρε μέσα στη φύση με το μωρό της

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα, οι φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της
Γεωργία Κοτζιά
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Τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα γιόρτασε η Μπάρμπαρα Πάλβιν, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της.

Το μοντέλο, που έγινε 33 ετών στις 8 Οκτωβρίου, μοιράστηκε τα σχετικά στο Instagram στο Instagram την επόμενη ημέρα.

Στις φωτογραφίες, η Πάλβιν βρίσκεται μπροστά σε ένα καταπράσινο τοπίο και κρατά το μωρό της, ενώ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη λεζάντα: «Ενηλικιώνομαι στη Μέση Γη».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Μπάρμπαρα Πάλβιν γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα, οι φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της


Σε ένα από τα στιγμιότυπα, κοιτάζει την Συλβί, το όνομα της οποίας είχε αποκαλύψει ο σύζυγός της, Ντίλαν Σπράουζ, μέσα από το podcast του «Wildmen».

Το ζευγάρι ανακοίνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι απέκτησε ένα κοριτσάκι. Στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram, άφησαν να εννοηθεί ότι η μικρή είχε γεννηθεί περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα, πιθανότατα την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ, στις 7 Σεπτεμβρίου: «Φέτος πήραμε την Ημέρα της Εργασίας κυριολεκτικά», έγραψαν χαρακτηριστικά.

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Γεωργία Κοτζιά
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