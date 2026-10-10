Αθηνά Οικονομάκου: Παλιά όταν έκανα αρνητικές σκέψεις και άρχιζα να βαραίνω, θεωρούσα ότι κάποιος με μάτιασε
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Αθηνά Οικονομάκου Κακό μάτι Ψυχοθεραπεία

Αθηνά Οικονομάκου: Παλιά όταν έκανα αρνητικές σκέψεις και άρχιζα να βαραίνω, θεωρούσα ότι κάποιος με μάτιασε

Μέσα από την ψυχοθεραπεία άρχισα να καταλαβαίνω πως όλο αυτό που ένιωθα προερχόταν από μέσα μου, εξήγησε η ηθοποιός

Αθηνά Οικονομάκου: Παλιά όταν έκανα αρνητικές σκέψεις και άρχιζα να βαραίνω, θεωρούσα ότι κάποιος με μάτιασε
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στην αρνητική ενέργεια πίστευε στο παρελθόν η Αθηνά Οικονομάκου και θεωρούσε πως κάθε φορά που έκανε άσχημες σκέψεις και βάραινε ψυχολογικά, κάποιες την είχε ματιάσει.

Στην προσπάθειά της να εξηγήσει πώς άλλαξε η νοοτροπία της όταν ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, σημειώνοντας πως κατάλαβε ότι δεν ευθύνονταν άλλοι άνθρωποι και παράγοντες για τους λόγους που στενοχωριόταν και συμβούλευσε όσους την παρακολουθούν και βιώνουν μία αντίστοιχη κατάσταση να κάνουν μία προσωπική ενδοσκόπηση και να σκεφτούν καθαρά πριν αποδώσουν ευθύνες.

Η Αθηνά Οικονομάκου, αναγνωρίζοντας πως εκτίθεται με τα λόγια της, είπε αρχικά: «Εγώ παλιά πίστευα πάρα πολύ στο μάτι. Δηλαδή, με το που αισθανόμουν λίγο έτσι πιο βαριά, λίγο άρχιζε το μυαλό μου να μπαίνει σε αρνητικές σκέψεις και να βαραίνω, θεωρούσα αμέσως ότι κάποιος με μάτιασε. Δεν έμπαινα στην εμμονή να σκεφτώ ποιος είναι».

Δείτε το βίντεο

@athinao1konomakou

Θέλω την γνώμη σας🙋🏼‍♀️

♬ πρωτότυπος ήχος - Athina Oikonomakou

Αμέσως μετά, η ηθοποιός εξήγησε: «Όσα χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία άρχισα να βρίσκω εκατομμύρια λόγους που θα μπορούσαν να με κάνουν υποσυνείδητα να βαραίνω, να μιζεριάζω, να στεναχωριέμαι. Οπότε, άρχισα να καταλαβαίνω πως όλο αυτό που ένιωθα προερχόταν από μέσα μου. Δεν είχε να κάνει με κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Οπότε, θέλω να σας πω ότι αν λίγο κάνετε μια ενδοσκόπηση και πραγματικά σας ενδιαφέρει να βρείτε την αλήθεια και δεν θέλετε πάντα να ρίχνετε τις ευθύνες στους άλλους, θα καταλάβετε πως όλο αυτό είναι δικό μας».
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

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