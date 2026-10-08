Χάλι Μπέρι: Η 18χρονη κόρη της αρνείται ότι κακοποίησε τον αδελφό της – «Θυμάμαι όμως τον πρώην σύζυγό της να χτυπά τον πατέρα μου»

Η Νάλα Ομπρί είναι το πρώτο παιδί της ηθοποιού, από τη σχέση της με τον Γκαμπιέλ Ομπρί





Η Νάλα Ομπρί, την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Γαμπριέλ Ομπρί, σύμφωνα με την ένορκη δήλωση που υπέβαλε στις 3 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες και εξασφάλισε το People, δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να κακοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τον αδελφό της και υποστήριξε πως πρόκειται για μία προσπάθεια του πρώην συζύγου της να την καταστρέψει. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό ανάμεσα στον πατέρα της και τον Μαρτίνεζ, το οποίο κατέληξε σε τσακωμό, με τον τελευταίο να επιτίθεται και να χτυπά τον Ομπρί.















Όπως επισήμανε, όταν χώρισαν οι γονείς της το 2010, η μητέρα της ήταν εκείνη που συντόνιζε τα προγράμματα των δύο παιδιών, ώστε να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. «Πάντα έβρισκε χρόνο για εμάς», εξήγησε και συμπλήρωσε πως δεν έλειπε από τις σημαντικές στιγμές του 12χρονου: «Πήγαινε στους αγώνες του, τον πήγαινε στις προπονήσεις και στα τουρνουά και φρόντιζε για την εκπαίδευσή του, καθώς και για την πρόσβασή του σε ιατρική περίθαλψη και θεραπεία».



«Γιορτάζει τις επιτυχίες μας, μας στηρίζει στις δυσκολίες και είναι πάντα εκεί όταν τη χρειαζόμαστε. Ποτέ δεν αμφέβαλα για την αγάπη της μαμάς μου για εμένα. Μου παρείχε σταθερά ασφάλεια, στήριξη, καθοδήγηση και άνευ όρων αγάπη», ανέφερε ακόμη.



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Στη συνέχεια, περιέγραψε το περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίζεται, ο Μαρτίνεζ χτύπησε τον πατέρα της: «Όλα αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει με τη μαμά μου, δεν την έχω δει ποτέ να συμπεριφέρεται βίαια απέναντι σε κανέναν. Ωστόσο, θυμάμαι τον Ολιβιέ να χτυπά τον πατέρα μου στον δρόμο μπροστά από το σπίτι μας, όταν ήμουν μικρή. Επίσης, δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να πετάει κάτι σε κάποιον, ούτε μαχαίρι ούτε πιάτο ούτε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά τον Μασέο με οποιονδήποτε τρόπο».



Η Νάλα Ομπρί πρόσθεσε: «Έχω δει πολλές φορές τον Μασέο και τη Μπέρι να παίζουν μεταξύ τους, να γαργαλιούνται και να κυλιούνται γελώντας στο πάτωμα ή στο κρεβάτι. Δεν έχω δει ποτέ τον Μασέο να έχει τραυματιστεί, να είναι αναστατωμένος, να κλαίει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να γελά μετά από αυτά τα παιχνίδια με τη μαμά μου».



Η 18χρονη εξομολογήθηκε πως δύο ημέρες μετά το περιστατικό που



Στο πλευρό της Χάλι Μπέρι βρίσκεται η 18χρονη της μετά τα περιοριστικά μέτρα που κατέθεσε ο πρώην σύζυγός της Ολιβιέ Μαρτίνεζ και την προσωρινή απώλεια της επιμέλειας του 12χρονου γιου της, έπειτα από καταγγελία που έκανε εναντίον της για κακοποιήση του Μασέο.Η Νάλα Ομπρί, την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Γαμπριέλ Ομπρί, σύμφωνα με την ένορκη δήλωση που υπέβαλε στις 3 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες και εξασφάλισε το People, δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να κακοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τον αδελφό της και υποστήριξε πως πρόκειται για μία προσπάθεια του πρώην συζύγου της να την καταστρέψει. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό ανάμεσα στον πατέρα της και τον Μαρτίνεζ, το οποίο κατέληξε σε τσακωμό, με τον τελευταίο να επιτίθεται και να χτυπά τον Ομπρί.Στην κατάθεσή της, η 18χρονη έγραψε αρχικά: «Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ κάτι κακοποιητικό στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τον γονεϊκό της ρόλο» και στη συνέχεια περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «στοργική και αφοσιωμένη μητέρα», η οποία είναι «υποστηρικτική και βαθιά αφοσιωμένη» στα παιδιά της. «Μπορεί να είναι αυστηρή όταν χρειάζεται και περιμένει από τα παιδιά της να ακολουθούν τους κανόνες και να δείχνουν σεβασμό», τόνισε.Έπειτα, η Νάλα Ομπρί πρόσθεσε σχετικά με τις κατηγορίες περί κακοποίησης: «Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά τον Μασέο με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν την έχω δει ποτέ να βάζει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μασέο, να τον κρατά σε λαβή πνιγμού, να περιορίζει την αναπνοή του ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που να μοιάζει έστω και remotely με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της».Όπως επισήμανε, όταν χώρισαν οι γονείς της το 2010, η μητέρα της ήταν εκείνη που συντόνιζε τα προγράμματα των δύο παιδιών, ώστε να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. «Πάντα έβρισκε χρόνο για εμάς», εξήγησε και συμπλήρωσε πως δεν έλειπε από τις σημαντικές στιγμές του 12χρονου: «Πήγαινε στους αγώνες του, τον πήγαινε στις προπονήσεις και στα τουρνουά και φρόντιζε για την εκπαίδευσή του, καθώς και για την πρόσβασή του σε ιατρική περίθαλψη και θεραπεία».«Γιορτάζει τις επιτυχίες μας, μας στηρίζει στις δυσκολίες και είναι πάντα εκεί όταν τη χρειαζόμαστε. Ποτέ δεν αμφέβαλα για την αγάπη της μαμάς μου για εμένα. Μου παρείχε σταθερά ασφάλεια, στήριξη, καθοδήγηση και άνευ όρων αγάπη», ανέφερε ακόμη.Η 18χρονη Ομπρί υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα της δεν έχει μιλήσει ποτέ αρνητικά ούτε για τον Γαμπριέλ Ομπρί, αλλά ούτε και για τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ, καθώς δεν ήθελε να επηρεάσει τη σχέση τους: «Η μαμά μου πάντα μας ενθάρρυνε να διατηρούμε σχέσεις αγάπης με τους πατέρες μας», έγραψε.Στη συνέχεια, περιέγραψε το περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίζεται, ο Μαρτίνεζ χτύπησε τον πατέρα της: «Όλα αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει με τη μαμά μου, δεν την έχω δει ποτέ να συμπεριφέρεται βίαια απέναντι σε κανέναν. Ωστόσο, θυμάμαι τον Ολιβιέ να χτυπά τον πατέρα μου στον δρόμο μπροστά από το σπίτι μας, όταν ήμουν μικρή. Επίσης, δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να πετάει κάτι σε κάποιον, ούτε μαχαίρι ούτε πιάτο ούτε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά τον Μασέο με οποιονδήποτε τρόπο».Η Νάλα Ομπρί πρόσθεσε: «Έχω δει πολλές φορές τον Μασέο και τη Μπέρι να παίζουν μεταξύ τους, να γαργαλιούνται και να κυλιούνται γελώντας στο πάτωμα ή στο κρεβάτι. Δεν έχω δει ποτέ τον Μασέο να έχει τραυματιστεί, να είναι αναστατωμένος, να κλαίει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να γελά μετά από αυτά τα παιχνίδια με τη μαμά μου».Η 18χρονη εξομολογήθηκε πως δύο ημέρες μετά το περιστατικό που σύμφωνα με την καταγγελία του Μαρτίνεζ , η Μπέρι έπιασε από τον λαιμό τον γιο της, μίλησε με τη μητέρα και τον αδελφό της στο τηλέφωνο «και ο Μασέο δεν φαινόταν αναστατωμένος για κάτι»: «Σοκαρίστηκα, στενοχωρήθηκα πολύ και αναστατώθηκα όταν έμαθα για τις καταγγελίες του Ολιβιέ εναντίον της μαμάς μου. Αισθάνομαι πως για εκείνον είναι μια δεύτερη σκέψη στην προσπάθειά του να καταστρέψει τη μαμά μου».

Αναφερόμενη στη σχέση της Μπέρι με τον 12χρονο Μασέο, επισήμανε: «Πιστεύω ότι την αγαπά πολύ και ότι έχουν στενό δεσμό», και δήλωσε πως ενω δεν έχει μιλήσει με τον αδελφό της, καθώς δεν γνωρίζει εάν επιτρέπεται εν μέσω της διαμάχης, θέλει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του: «Αυτό με έχει αναστατώσει, γιατί ο Μασέο είναι αδελφός μου, νοιάζομαι βαθιά για εκείνον και ανησυχώ για τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι δικαστικές διαδικασίες πάνω του και στη σχέση του με τη μαμά μου», ανέφερε.



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