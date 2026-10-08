Τάσος Χαλκιάς για την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται οι αναμνήσεις σου
Τάσος Χαλκιάς για την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται οι αναμνήσεις σου
Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο, είναι ολοκληρωτική η καταστροφή, οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο, δήλωσε ο ηθοποιός
Τα συναισθήματά του μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό μοιράστηκε ο Τάσος Χαλκιάς, αναφερόμενος στη δυσκολία να αντικρίζει κανείς τις αναμνήσεις μιας ζωής να χάνονται στις φλόγες.
Ο ηθοποιός και η οικογένειά του ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είδαν την περιουσία του να καταστρέφεται τον Αύγουστο, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.
Ο ηθοποιός εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να βλέπει τις αναμνήσεις που είχε δημιουργήσει να χάνονται μέσα στις φλόγες: «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται όλες οι αναμνήσεις σου. Όταν σου έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό, γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις, να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και έτσι προχώρησα μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε πως το σπίτι έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και πλέον δεν μπορεί να κατοικηθεί, ενώ έχει χαρακτηριστεί και κατεδαφιστέο: «Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ότι αποκαΐδια έχουν μείνει».
Λίγες ημέρες μετά την καταστροφή του σπιτιού, ο γιος του ηθοποιού είχε δημοσιεύσει στα social media ένα συγκλονιστικό βίντεο με την εικόνα από το εσωτερικό του εξοχικού τους στο Πόρτο Γερμενό. Όπως φαίνεται, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές, με τον γιο του Τάσου Χαλκιά να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».
Ο ηθοποιός και η οικογένειά του ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είδαν την περιουσία του να καταστρέφεται τον Αύγουστο, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.
Ο ηθοποιός εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να βλέπει τις αναμνήσεις που είχε δημιουργήσει να χάνονται μέσα στις φλόγες: «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται όλες οι αναμνήσεις σου. Όταν σου έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό, γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις, να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και έτσι προχώρησα μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε πως το σπίτι έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και πλέον δεν μπορεί να κατοικηθεί, ενώ έχει χαρακτηριστεί και κατεδαφιστέο: «Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ότι αποκαΐδια έχουν μείνει».
Λίγες ημέρες μετά την καταστροφή του σπιτιού, ο γιος του ηθοποιού είχε δημοσιεύσει στα social media ένα συγκλονιστικό βίντεο με την εικόνα από το εσωτερικό του εξοχικού τους στο Πόρτο Γερμενό. Όπως φαίνεται, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές, με τον γιο του Τάσου Χαλκιά να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».
@arischalkias
Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA
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