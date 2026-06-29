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Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον πρωταγωνιστής στη νέα ταινία τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς, δείτε το τρέιλερ του «Werewulf»
Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον πρωταγωνιστής στη νέα ταινία τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς, δείτε το τρέιλερ του «Werewulf»
Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ένα μυστηριώδες πλάσμα παραμονεύει στην ομιχλώδη ύπαιθρο, μετατρέποντας τους τοπικούς θρύλους σε μια εφιαλτική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής
Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Werewulf», της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με την σύντομη περιγραφή: «Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ένα μυστηριώδες πλάσμα παραμονεύει στην ομιχλώδη ύπαιθρο, μετατρέποντας τους τοπικούς θρύλους σε μια εφιαλτική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής».
Το φιλμ περιγράφεται ως «μια συγκλονιστική ιστορία αφοσίωσης, καταδίκης και του δαίμονα που κρύβουμε μέσα μας». Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά από τον 'Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο οποίος σκορπίζει τον τρόμο στους κατοίκους της πόλης, ενώ φέρνει ξανά κοντά κινηματογραφικά τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς, αμέσως μετά τη συνεργασία τους στο «Nosferatu».
Στο καστ της νέας ταινίας εποχής επιστρέφουν επίσης δύο γνώριμοι συνεργάτες του Έγκερς, οι Γουίλεμ Νταφόε και Ραλφ 'Αινεσον ενώ στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται επίσης οι Τζακ Μόρις, Γιαν Μπάιφουτ, Ρίτσι Έντουαρντς και Μπόντι Ρέι Μπρέθνα.
Δείτε το τρέιλερ
Το σενάριο συνυπογράφει ο Έγκερς με τον σταθερό συνεργάτη του, Sjón, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Παράλληλα, η Focus Features ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την παραγωγή του φιλμ, ενώ την εκτέλεση παραγωγής υπογράφουν οι Κρις και Έλενορ Κολόμπους μέσω της εταιρείας Maiden Voyage.
Σύμφωνα με το Variety, η Focus Features συνεχίζει τη σταθερή και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της με τον Έγκερς, έχοντας στηρίξει το σύνολο της φιλμογραφίας του. Πιο πρόσφατο δείγμα αποτελεί το άκρως επιτυχημένο «Nosferatu», το οποίο κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 2024, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 181 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.
Σύμφωνα με την σύντομη περιγραφή: «Στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ένα μυστηριώδες πλάσμα παραμονεύει στην ομιχλώδη ύπαιθρο, μετατρέποντας τους τοπικούς θρύλους σε μια εφιαλτική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής».
Το φιλμ περιγράφεται ως «μια συγκλονιστική ιστορία αφοσίωσης, καταδίκης και του δαίμονα που κρύβουμε μέσα μας». Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά από τον 'Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο οποίος σκορπίζει τον τρόμο στους κατοίκους της πόλης, ενώ φέρνει ξανά κοντά κινηματογραφικά τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς, αμέσως μετά τη συνεργασία τους στο «Nosferatu».
Στο καστ της νέας ταινίας εποχής επιστρέφουν επίσης δύο γνώριμοι συνεργάτες του Έγκερς, οι Γουίλεμ Νταφόε και Ραλφ 'Αινεσον ενώ στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρίσκονται επίσης οι Τζακ Μόρις, Γιαν Μπάιφουτ, Ρίτσι Έντουαρντς και Μπόντι Ρέι Μπρέθνα.
Δείτε το τρέιλερ
Το σενάριο συνυπογράφει ο Έγκερς με τον σταθερό συνεργάτη του, Sjón, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή. Παράλληλα, η Focus Features ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την παραγωγή του φιλμ, ενώ την εκτέλεση παραγωγής υπογράφουν οι Κρις και Έλενορ Κολόμπους μέσω της εταιρείας Maiden Voyage.
Σύμφωνα με το Variety, η Focus Features συνεχίζει τη σταθερή και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της με τον Έγκερς, έχοντας στηρίξει το σύνολο της φιλμογραφίας του. Πιο πρόσφατο δείγμα αποτελεί το άκρως επιτυχημένο «Nosferatu», το οποίο κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 2024, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 181 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.
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