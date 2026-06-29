Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: Τη λατρεύω, είμαι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστούμε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο συνθέτης και στιχουργός θυμήθηκε δύο ατάκες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέροντας πώς αντιδρούσε η αείμνηστη ηθοποιός όταν μία δουλειά της δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία: «Έχει τύχει μία παράσταση να μην είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Εκεί κάνω το σύστημα Βουγιουκλάκη. Μου είχε πει "αγάπη μου και στο καλό και στο κακό ο μπενάκης και ο βγενάκης" και ένα δεύτερο μάθημα "αγάπη μου στην αποτυχία δεν τρέχει τίποτα, πηδάς το κάγκελο και πας για το επόμενο, στην επιτυχία πρέπει να τρέξεις σαν τον τιραμόλα"».