Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
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Άσλεϊ Τζαντ Ελλάδα Διακοπές

Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα

Σύνδεση με το σώμα, περιέργεια, φιλία, γέλιο, παιχνίδι, έγραψε η ηθοποιός για την απόδρασή της

Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα κάνει διακοπές η Άσλεϊ Τζαντ, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τις βουτιές που έκανε στη θάλασσα.

Η ηθοποιός προχώρησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή της. Η Τζαντ δεν αποκάλυψε πού ακριβώς έκανε διακοπές, ωστόσο εμφανίστηκε χαμογελαστή με την παρέα της, να περνάει χρόνο στη θάλασσα, να κάνει πικ νικ , να οδηγεί κατά τη δύση του ηλίου και να χαλαρώνει μέχρι αργά στην παραλία.

Αρχικά, η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Η φαντασία εμπλουτίζει την πραγματικότητα.  Λατρεύω να ζω μέσα σε αυτό που ο Ντόναλντ Γουίνικοτ περιέγραψε ως "τον δυνητικό χώρο, εκεί όπου συναντιούνται η εσωτερική και η εξωτερική πραγματικότητα". Και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που έχω στο πλευρό μου ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να μοιράζομαι αυτόν τον χώρο με τόση φυσικότητα. Μαζί σκεφτόμαστε σε βάθος, γελάμε συχνά, φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, συζητάμε για έναν εντυπωσιακό βραχώδη σχηματισμό στη γενέτειρα της Αφροδίτης και, όταν παρατηρούμε ότι κάποιος έχει αφήσει σκουπίδια στη σχισμή του βράχου, ξεκινάμε μια σχεδόν ιερή αποστολή για να καθαρίσουμε τον κόλπο της. Μυθολογία, φαντασία, πνευματικότητα, περιβαλλοντική φροντίδα, σύνδεση με το σώμα, περιέργεια, φιλία, γέλιο, παιχνίδι. Η ψυχολογική ασφάλεια επιτρέπει σε μια ομάδα να παίξει. Εσύ πώς δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας, ώστε να μπορείς να είσαι πραγματικά ελεύθερος;».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Προτεινόμενο βιβλίο: Wonderstruck: How Wonder and Awe Shape the Way We Think («Κατακλυσμένοι από το θαύμα: Πώς το δέος και ο θαυμασμός διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε»), της καθηγήτριας Χέλεν ντε λα Κρουζ. "Είναι στον χώρο ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, που εδράζεται η πολιτισμική εμπειρία"».

Δείτε την ανάρτησή της
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα


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Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα

Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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