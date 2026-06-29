Η Άσλεϊ Τζαντ κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Δείτε βίντεο με τις βουτιές της στη θάλασσα

Τζαντ δεν αποκάλυψε πού ακριβώς έκανε διακοπές, ωστόσο εμφανίστηκε χαμογελαστή με την παρέα της, να περνάει χρόνο στη θάλασσα, να κάνει πικ νικ , να οδηγεί κατά τη δύση του ηλίου και να χαλαρώνει μέχρι αργά στην παραλία.

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