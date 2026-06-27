Ο Τάκης Χρυσικάκος φωτογραφήθηκε με τον γιο της ανιψιάς του που αποφοίτησε - Τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί
Ο Τάκης Χρυσικάκος φωτογραφήθηκε με τον γιο της ανιψιάς του που αποφοίτησε - Τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί
Ο ηθοποιός έδωσε τον παρών στην αποφίτησή του από το λύκειο και εξέφρασε την περηφάνεια του για εκείνον
Με τον γιο της ανιψιάς του που μεγάλωσε σαν δικό του παιδί φωτογραφήθηκε ο Τάκης Χρυσικάκος,
Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στην αποφοίτησή του από το Β' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα στιγμιότυπο που ποζάρει δίπλά του ενώ εκείνος φορά τον χαρακτηριστικό τήβεννο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τάκης Χρυσικάκος έγραψε: «Αγόρι μου πολυαγαπημένο εύχομαι να έχεις όνειρα που να τα πιστεύεις με πάθος και τα όνειρα αυτά να πραγματοποιηθούν».
Δείτε την ανάρτηση
Όπως είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night Show» το 2021, μπορεί ο ίδιος να μην έκανε ποτέ δικά του παιδιά, όμως την ανιψιά του και τον γιο της, τους μεγάλωσε από μικρά παιδιά: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ αλλά μεγάλωσα δυο παιδιά. Την ανιψιά μου από τη μέρα που γεννήθηκε και τώρα το γιο της που του έδωσε το όνομά μου», είχε πει.
Ο ηθοποιός έδωσε το παρών στην αποφοίτησή του από το Β' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα στιγμιότυπο που ποζάρει δίπλά του ενώ εκείνος φορά τον χαρακτηριστικό τήβεννο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τάκης Χρυσικάκος έγραψε: «Αγόρι μου πολυαγαπημένο εύχομαι να έχεις όνειρα που να τα πιστεύεις με πάθος και τα όνειρα αυτά να πραγματοποιηθούν».
Δείτε την ανάρτηση
Όπως είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night Show» το 2021, μπορεί ο ίδιος να μην έκανε ποτέ δικά του παιδιά, όμως την ανιψιά του και τον γιο της, τους μεγάλωσε από μικρά παιδιά: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ αλλά μεγάλωσα δυο παιδιά. Την ανιψιά μου από τη μέρα που γεννήθηκε και τώρα το γιο της που του έδωσε το όνομά μου», είχε πει.
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