Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ με παράσταση για την απώλεια του σπιτιού του στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες
Ο ηθοποιός θα παρουσιάσει τον μονόλογο «860», βασισμένο στις αναμνήσεις από την οικογενειακή του κατοικία που καταστράφηκε στις περσινές πυρκαγιές
Στο Μπρόντγουεϊ επιστρέφει ο Μπίλι Κρίσταλ με ένα προσωπικό θεατρικό έργο, στο οποίο ξεδιπλώνει τις μνήμες από το σπίτι της οικογένειάς του, που καταστράφηκε στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες.
Ο Αμερικανός ηθοποιός «ανοίγει» συμβολικά την πόρτα της πατρικής του κατοικίας, παρουσιάζοντας στο κοινό τον μονόλογο με τίτλο «860». Το έργο του οποίου συνυπογράφει το σενάριο ο ίδιος, μεταφέρει προσωπικές αναμνήσεις από τη ζωή του στο σπίτι που χάθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές.
Ο τίτλος αναφέρεται στον αριθμό της οδού όπου βρισκόταν το σπίτι, στο οποίο ο ίδιος και η οικογένειά του έζησαν για 46 χρόνια, πριν καταστραφεί ολοσχερώς στις πυρκαγιές στην περιοχή Palisades. Οι παραστάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.
Όπως έχει δηλώσει ο Μπίλι Κρίσταλ, μέσα από το έργο προσκαλεί το κοινό να μπει «μέσα στο 860» και να γνωρίσει ιστορίες, άλλοτε χιουμοριστικές και άλλοτε συγκινητικές, από την οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή. Η νέα αυτή δουλειά του ηθοποιού αποτελεί την επιστροφή του στο Μπρόντγουεϊ μετά το «Mr. Saturday Night» το 2022.
Υπενθυμίζεται, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχές Palisades και Eaton τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με δεκάδες θύματα και χιλιάδες κατεστραμμένες κατοικίες, ενώ ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την απώλεια του σπιτιού του και την έντονη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Billy Crystal will return to Broadway this fall to star in a play inspired by the loss of his home in the California wildfires last year.— Rolling Stone (@RollingStone) April 15, 2026
