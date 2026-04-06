Κατιάνα Μπαλανίκα: Οι παλιές σειρές είχαν ανθρωπιά και χιούμορ, τώρα η πολιτική ορθότητα δένει τα χέρια και τη σκέψη
Είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν, υποστήριξε η ηθοποιός
Την άποψη ότι η πολιτική ορθότητα περιορίζει τη σκέψη των δημιουργών εξέφρασε η Κατιάνα Μπαλανίκα.
Η ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφερόμενη στις παλιές σειρές, οι οποίες σύμφωνα με την ίδια σημειώνουν στις επαναλήψεις υψηλά ποσοστά τηλεθέασης λόγω του χιούμορ και της ανθρωπιάς που τις χαρακτηρίζει. Ενδεχομένως, πρόσθεσε η Κατιάνα Μπαλανίκα, οι νέοι σεναριογράφοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ορίζει η πολιτική ορθότητα.
«Όλες οι παλιές σειρές παίζονται συνέχεια, γιατί όλες έχουν μια άλλη ανθρωπιά, άλλο χιούμορ. Τώρα είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν. Η πολιτική ορθότητα είναι κάτι που δένει τα χέρια και τη σκέψη. Ίσως τα ακόμα πιο νέα παιδιά να μπορέσουν να γράψουν γιατί θα έχουν συνηθίσει τη γλώσσα αυτή που μας επιβάλλει η πολιτική ορθότητα», σχολίασε στην εκπομπή «Buongiorno», νε τις δηλώσεις της να προβάλλονται τη Δευτέρα 6 Απριλίου.
Παράλληλα, η Κατιάνα Μπαλανίκα τόνισε πως τις έχουν γίνει προτάσεις για τηλεοπτικά σίριαλ, τις οποίες όμως έχει απορρίψει, αφού θα την κούραζαν. «Δεν μου έχουν κάνει και πολλές τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά μου έχουν κάνει. Κάποιες από αυτές θα μπορούσα να τις κάνω, αλλά θα ήταν πολύ κουραστικό για μένα», σημείωσε σε άλλο σημείο.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
