Οι φωτογραφίες της Χριστίνας Μπόμπα από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και μετά τη γέννα: Κάθε φάση ένα ορόσημο, γράφει
Κάθε ατέλεια είναι απόδειξη ότι έζησα, ότι μεγάλωσα, έγραψε στην ανάρτησή της η Instagrammer
Φωτογραφίες από την περίοδο που ήταν έγκυος, αλλά και αφότου γέννησε, δημοσίευσε στα social media η Χριστίνα Μπόμπα, κάνοντας μία αντιπαράθεση με το πώς ήταν το σώμα της πριν την εγκυμοσύνη.
Η Instagrammer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους τα στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει με μαγιό, θέλοντας να δηλώσει πόσο σημαντικό είναι να αποδέχεται και να αγαπά μία γυναίκα το σώμα της. Σύμφωνα με εκείνη, κάθε ατέλεια που το σημαδεύει είναι απόδειξη όσων έζησε και πέτυχε.
Στέλνοντας το δικό της μήνυμα, η Χριστίνα Μπόμπα έγραψε στην ανάρτησή της: «Πόσο απελευθερωτικό είναι να φροντίζεις το σώμα σου επειδή το αγαπάς και όχι επειδή θέλεις να το αλλάξεις. Κάθε φάση ένα ορόσημο. Κάθε αλλαγή μια ιστορία. Το γυναικείο σώμα δεν είναι ίδιο σε κάθε περίοδο της ζωής και αυτό είναι το μεγαλείο του. Κάθε ''ατέλεια'' είναι απόδειξη ότι έζησα, ότι μεγάλωσα, ότι έφερα ζωή, ότι συνεχίζω. Και σήμερα με προσέχω όχι γιατί δεν μου αρέσω, αλλά γιατί με αγαπάω».
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
