Ανίτα Μπραντ: Έχω αποκτήσει φοβίες σε θέματα υγείας μετά τον ερχομό των παιδιών, θα ήθελα να είμαι εδώ όσο γίνεται
Θα ήθελα να φτάσω τα 100, εξομολογήθηκε η make-up artist και σύζυγος του Χάρη Χριστόπουλου
Τις φοβίες που έχει αποκτήσει μετά τη γέννηση των παιδιών της μοιράστηκε η Αννίτα Μπραντ. Η make-up artist και σύζυγος του Χάρη Χριστόπουλου εξομολογήθηκε πως από τότε που έγινε μητέρα την τρομάζει η σκέψη μήπως έρθει αντιμέτωπη με κάποια σοβαρή περιπέτεια υγείας.
«Έχω αποκτήσει φοβίες σε θέματα υγείας μετά την απόκτηση των παιδιών μας. Συγκινούμαι τώρα. Δεν ξέρω γιατί, μου έχουν βγει διάφορες φοβίες, μην πάθω κάτι. Θα ήθελα να είμαι εδώ όσο γίνεται, να φτάσω τα 100. Κάνω συνέχεια εξετάσεις, δεν έχω φτάσει σε σημείο εμμονής, αλλά το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου», εκμυστηρεύτηκε στο vidcast Restart.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μοιράστηκε πως πάντοτε γνώριζε πως θα δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Αν και θεωρεί τη μητρότητα υπέροχη, αναγνωρίζει πως συνεπάγεται πολύ μεγάλη κούραση.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η μητρότητα είναι το πιο υπέροχο πράγμα που έχω κάνει, το πιο ουσιαστικό, αλλά και το πιο δύσκολο, ειδικά με τρία παιδιά. Η κούραση, η εξάντληση, το άγχος, τα νεύρα. Ήθελα πολύ να κάνω οικογένεια και παιδιά, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα το κάνω, και το ήθελα. Αλλά όλη αυτή την κούραση που έρχεται από το μεγάλωμα των παιδιών δεν μπορούσα να το διανοηθώ».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μετά τον ερχομό των παιδιών της η μεγαλύτερη αλλαγή είναι πως ο εαυτός της δεν είναι στην κορυφή των προτεραιοτητών της. «Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι έχω μπει σε τέταρτη μοίρα, πολλές φορές και σε πέμπτη. Δεν είμαι πια προτεραιότητα, μπροστά έχουν μπει τρία παιδιά και εγώ είμαι στη μοίρα μου. Δεν το λέω σαν παράπονο, είναι επιλογή, για μερικά χρόνια ακόμα θα είμαι σε τέταρτη μοίρα», πρόσθεσε.
Παράλληλα, έκανε μία αναφορά στον Χάρη Χριστόπουλο, υπογραμμίζοντας πως είναι καταπληκτικός πατέρας. «Ο Χάρης είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς, ασχολείται με τα παιδιά και τα λατρεύει. Νομίζω ότι και οι δύο μας, επειδή κάναμε συνειδητά οικογένεια, τα απολαμβάνουμε τα παιδιά μας και τα χαιρόμαστε πολύ. Όλη μας η ζωή γυρνά γύρω από την οικογένεια που δημιουργήσαμε», τόνισε.
