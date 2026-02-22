O Akylas έγινε… LEGO
Akylas Eurovision Eurovision 2026 Lego

Ο 27χρονος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision τον Μάιο μετατράπηκε σε φιγούρα στο TikTok

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
LEGO έγινε ο Akylas, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision με το τραγούδι «Ferto».

Ο 27χρονος τραγουδιστής που κέρδισε το Sing for Greece και θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης τον ερχόμενο Μάιο, μεταμορφώθηκε σε LEGO σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok συγκεκριμένα. Γνωστός λογαριασμός στην πλατφόρμα, «Musicbricks», με πάνω από 3 εκατομμύρια likes, ο οποίος κάθε χρόνο μετατρέπει σε LEGO animation διάφορους συμμετέχοντες του μουσικού διαγωνισμού, επέλεξε αυτή τη φορά να κάνει ένα βίντεο και για τον Έλληνα εκπρόσωπο που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και στο εξωτερικό, πριν ακόμα βγει νικητής στον ελληνικό τελικό.

Δείτε το βίντεο

@musicbricks Akylas – Ferto | Greece 🇬🇷 | LEGO Eurovision 2026 #Eurovision2026 #GreeceEurovision #Akylas #Ferto #EurovisionSong #EurovisionFan #LEGOAnimation #LEGOEurovision #FanMade #EurovisionGreece #BestLEGO ♬ original lyd – Music Bricks - Music Bricks
Ο Akylas, που ήταν φαβορί από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το τραγούδι του, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision και παραμένει σε αυτή τη θέση από την ημέρα που αναδείχτηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας. 

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

