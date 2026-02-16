Ναταλία Γερμανού για Νίκο Μουτσινά: Η τηλεόραση είναι το μέσο για να σε αγαπήσει ο κόσμος και εκεί θα έπρεπε να σταθεί
Αν σταματήσουμε εμείς να παράγουμε, δεν μας χρωστάει κάτι, συμπλήρωσε η παρουσιάστρια
Τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά για το γεγονός πως η τηλεόραση δεν τον αγαπάει αν δεν της κάνει το χατίρι σχολίασε η Ναταλία Γερμανού, επισημαίνοντας πως η τηλεόραση είναι απλώς το μέσο για να αγαπηθεί κανείς από τον κόσμο και πως ο ίδιος θα έπρεπε να στέκεται στην αγάπη που έχει πάρει.
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη διαφωνία της στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», τονίζοντας πως αν ένα πρόσωπο της τηλεόρασης σταματάει να παράγει έργο, η ίδια η τηλεόραση δεν χρωστάει τίποτα.
Η Ναταλία Γερμανού είπε αναλυτικά: «Θέλω να πω το εξής γιατί παρακολούθησα και τις προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο Νίκος Μουτσινάς, ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της και του είπαν κι άλλοι συνάδελφοι ότι δεν είναι σωστό να το λέει αυτό. Δεν είναι το ζητούμενο να σε αγαπήσει η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Όσο είμαστε λειτουργικοί και παραγωγικοί το χ μέσο που μας επιλέγει, μας έχει στη δούλεψή του, μας ανταποκρίνεται. Αν σταματήσουμε εμείς να παράγουμε δεν μας χρωστάει κάτι. Η τηλεόραση είναι το μέσο για να σε αγαπήσει ο κόσμος και τον Νίκο τον αγαπάει ο κόσμος, εκεί θα έπρεπε να σταθεί νομίζω».
Δείτε το βίντεο
Τι είχε πει ο Νίκος Μουτσινάς
Ο Νίκος Μουτσινάς είχε μιλήσει στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, με το σχετικό απόσπασμα να παρουσιάζεται στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. «Με έχει κουράσει πολύ αυτό με την τηλεόραση. Έχουν δυσαρεστηθεί οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό που είπα, ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει και πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτή. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς, τελεία. Δεν μας συμβαίνει συχνά, δηλαδή ακόμη και οι γονείς μας, μας αγαπάνε όταν είμαστε καλά παιδιά. Άρα υπάρχει κάτι ανταλλακτικό», είχε πει.
Στη συνέχεια, εξηγούσε πως δεν περιμένει να τον αγαπήσουν οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αφού σημασία για εκείνους έχει, αν ένας παρουσιαστής ικανοποιεί τις ανάγκες τους. «Άρα η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι της έχω φέρει, όπως μου έφερε και αυτή, χρήματα, φήμη, δόξα. Αλλά άμα δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει. Δεν περιμένω αγάπη από την τηλεόραση. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί, μιλάω για τα κανάλια που απαρτίζονται από ανθρώπους και προσωπικότητες. Δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Δεν με έχει πικράνει η τηλεόραση, μου έχει φερθεί σούπερ», τόνιζε.
