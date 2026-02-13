Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Η Τέιλορ Σουίφτ ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να μπλοκάρει εμπορικό σήμα που μοιάζει με την υπογραφή της
Η Τέιλορ Σουίφτ ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να μπλοκάρει εμπορικό σήμα που μοιάζει με την υπογραφή της
Η τραγουδίστρια προσφεύγει κατά εταιρείας λευκών ειδών, υποστηρίζοντας ότι το λογότυπο δημιουργεί ψευδή σύνδεση με το όνομά της και εκμεταλλεύεται τη φήμη της
Νομική προσφυγή κατά της εταιρείας Cathay Home κατέθεσε η Τέιλορ Σουίφτ στις ΗΠΑ, ζητώντας να αποτραπεί η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Swift Home», υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς πιθανή έγκριση ή σύνδεση με την ίδια.
Η τραγουδίστρια ζήτησε από τις αμερικανικές αρχές να απορρίψουν την αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Swift Home» από εταιρεία λευκών ειδών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Cathay Home έχει σχεδιάσει τη λέξη «Swift» στο branding της παραπέμπει έντονα στην κατοχυρωμένη υπογραφή της τραγουδίστριας. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι διαθέτει προϊόντα μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής και είχε υποβάλει αίτηση για την κατοχύρωση του «Swift Home» για προϊόντα κλινοσκεπασμάτων.
Η Σουίφτ, μέσω της TAS Rights Management LLC που την εκπροσωπεί, υπέβαλε ένσταση κατά της αίτησης της Cathay Home σε έγγραφο που εκδόθηκε την Τετάρτη προς το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το εμπορικό σήμα «Swift Home» δημιουργεί «ψευδή σύνδεση» με την τραγουδίστρια και ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες της Cathay Home στο να πιστέψουν ότι η ποπ σταρ έχει εγκρίνει με κάποιον τρόπο τα προϊόντα της εταιρείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αυτό έγινε με σκοπό την αξιοποίηση της «φήμης και αναγνωρισιμότητας» της Σουίφτ για την ενίσχυση του εμπορικού σήματος της εταιρείας.
Στα έγγραφα επισημαίνεται ακόμη ότι η Τέιλορ Σουίφτ διαθέτει ομοσπονδιακά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που προστατεύουν τη χρήση του ονόματος και της υπογραφής της σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κλινοσκεπασμάτων, ενδυμάτων και ειδών που σχετίζονται με τη μουσική της.
Η τραγουδίστρια έχει καταθέσει περισσότερες από 300 αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες, εξασφαλίζοντας την προστασία του ονόματός της, των αρχικών της, τίτλων άλμπουμ και ορισμένων στίχων της.
Η τραγουδίστρια ζήτησε από τις αμερικανικές αρχές να απορρίψουν την αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Swift Home» από εταιρεία λευκών ειδών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.
Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Cathay Home έχει σχεδιάσει τη λέξη «Swift» στο branding της παραπέμπει έντονα στην κατοχυρωμένη υπογραφή της τραγουδίστριας. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι διαθέτει προϊόντα μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής και είχε υποβάλει αίτηση για την κατοχύρωση του «Swift Home» για προϊόντα κλινοσκεπασμάτων.
Η Σουίφτ, μέσω της TAS Rights Management LLC που την εκπροσωπεί, υπέβαλε ένσταση κατά της αίτησης της Cathay Home σε έγγραφο που εκδόθηκε την Τετάρτη προς το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το εμπορικό σήμα «Swift Home» δημιουργεί «ψευδή σύνδεση» με την τραγουδίστρια και ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες της Cathay Home στο να πιστέψουν ότι η ποπ σταρ έχει εγκρίνει με κάποιον τρόπο τα προϊόντα της εταιρείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αυτό έγινε με σκοπό την αξιοποίηση της «φήμης και αναγνωρισιμότητας» της Σουίφτ για την ενίσχυση του εμπορικού σήματος της εταιρείας.
Pop superstar Taylor Swift has asked the U.S. Patent and Trademark Office to block a bedding company from securing a federal trademark featuring the phrase "Swift Home," arguing it would confuse shoppers. https://t.co/B5sbHdlSSN— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 13, 2026
Η τραγουδίστρια έχει καταθέσει περισσότερες από 300 αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες, εξασφαλίζοντας την προστασία του ονόματός της, των αρχικών της, τίτλων άλμπουμ και ορισμένων στίχων της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα