Η Τέιλορ Σουίφτ ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να μπλοκάρει εμπορικό σήμα που μοιάζει με την υπογραφή της

Νομική προσφυγή κατά της εταιρείας Cathay Home κατέθεσε η Τέιλορ Σουίφτ στις ΗΠΑ, ζητώντας να αποτραπεί η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Swift Home», υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς πιθανή έγκριση ή σύνδεση με την ίδια.

Η τραγουδίστρια ζήτησε από τις αμερικανικές αρχές να απορρίψουν την αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Swift Home» από εταιρεία λευκών ειδών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Cathay Home έχει σχεδιάσει τη λέξη «Swift» στο branding της παραπέμπει έντονα στην κατοχυρωμένη υπογραφή της τραγουδίστριας. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι διαθέτει προϊόντα μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής και είχε υποβάλει αίτηση για την κατοχύρωση του «Swift Home» για προϊόντα κλινοσκεπασμάτων.
Αριστερά η υπογραφή της Σουίφτ και δεξιά το εμπορικό σήμα της εταιρείας λευκών ειδών

Η Σουίφτ, μέσω της TAS Rights Management LLC που την εκπροσωπεί, υπέβαλε ένσταση κατά της αίτησης της Cathay Home σε έγγραφο που εκδόθηκε την Τετάρτη προς το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το εμπορικό σήμα «Swift Home» δημιουργεί «ψευδή σύνδεση» με την τραγουδίστρια και ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες της Cathay Home στο να πιστέψουν ότι η ποπ σταρ έχει εγκρίνει με κάποιον τρόπο τα προϊόντα της εταιρείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αυτό έγινε με σκοπό την αξιοποίηση της «φήμης και αναγνωρισιμότητας» της Σουίφτ για την ενίσχυση του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Στα έγγραφα επισημαίνεται ακόμη ότι η Τέιλορ Σουίφτ διαθέτει ομοσπονδιακά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που προστατεύουν τη χρήση του ονόματος και της υπογραφής της σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κλινοσκεπασμάτων, ενδυμάτων και ειδών που σχετίζονται με τη μουσική της.

Η τραγουδίστρια έχει καταθέσει περισσότερες από 300 αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες, εξασφαλίζοντας την προστασία του ονόματός της, των αρχικών της, τίτλων άλμπουμ και ορισμένων στίχων της.
