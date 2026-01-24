Γιολάντα Μπαλαούρα: Μου έλεγαν ότι όταν ξεκινάς από Δαλιανίδη, δεν μπορεί να σε πάρει ο Αγγελόπουλος
Γιολάντα Μπαλαούρα: Μου έλεγαν ότι όταν ξεκινάς από Δαλιανίδη, δεν μπορεί να σε πάρει ο Αγγελόπουλος
Θα ήθελα να είχα συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, στη δική μου εποχή ήταν ό,τι πιο σημαντικό, ανέφερε η ηθοποιός
Την επιθυμία που είχε να συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, χωρίς όμως αυτή να πραγματοποιηθεί ποτέ, μοιράστηκε η Γιολάντα Μπαλαούρα.
Για τους ηθοποιούς της δικής της γενιάς, όπως εξήγησε, ήταν ό,τι πιο σημαντικό. Υπήρχαν όμως άτομα που την αποθάρρυναν, λέγοντάς της ότι από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει την καριέρα της συνεργαζόμενη με τον Γιάννη Δαλιανίδη θα ήταν ανέφικτη μία συνεργασία με τον αείμνηστο σκηνοθέτη.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Γιολάντα Μπαλαούρα ανέφερε: «Θα ήθελα να είχα συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο γιατί στη δική μου εποχή ήταν ό,τι πιο σημαντικό. Ξεκίνησα όμως από αλλού, δηλαδή ξεκίνησα από Δαλιανίδη. Θυμάμαι πως μου ‘χει πει κάποιος ότι “όταν ξεκινάς από Δαλιανίδη, δεν μπορεί να σε πάρει ο Αγγελόπουλος”, που ‘ναι λάθος. Δεν τον πλησίασα ποτέ, για να πω την αλήθεια, δεν τόλμησα να τον πλησιάσω».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στους ηθοποιούς που υπήρξαν ινδάλματα τη δεκαετία του 1980, όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής. «Στη δική μου εποχή ήταν ινδάλματα ο Πάνος Μιχαλόπουλος και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Ήταν ινδάλματα λίγο πριν δουλέψω μαζί τους. Όταν δούλεψα μαζί τους, όχι δεν τους απομυθοποίησα, σεβόμουν αυτό που κάνουν ως άνθρωποι που ήταν πριν από μένα σ’ αυτή τη δουλειά. Προσπαθούσα να δω τι κάνουν, μου άρεσε που ήταν πολύ όμορφοι γιατί είμαι και απ’ αυτούς που αγαπούν να βλέπουν όμορφους, αισθητικά ωραίους, ανθρώπους. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ζούσα μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον», σημείωσε.
Παράλληλα, μίλησε για τη συνειδητοποίηση που είχε κάνει σχετικά με τη σκληρή δουλειά που απαιτούσε η ενασχόληση με την υποκριτική. «Μετά όταν μπήκα στη σχολή, όμως, κατάλαβα ότι από πίσω αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά και εκεί άρχισα να το απομυθοποιώ. Κατάλαβα ότι αν σκοπεύω να συνεχίσω και να μείνω σε αυτή τη δουλειά, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω πάρα πολύ», πρόσθεσε.
Για τους ηθοποιούς της δικής της γενιάς, όπως εξήγησε, ήταν ό,τι πιο σημαντικό. Υπήρχαν όμως άτομα που την αποθάρρυναν, λέγοντάς της ότι από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει την καριέρα της συνεργαζόμενη με τον Γιάννη Δαλιανίδη θα ήταν ανέφικτη μία συνεργασία με τον αείμνηστο σκηνοθέτη.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η Γιολάντα Μπαλαούρα ανέφερε: «Θα ήθελα να είχα συνεργαστεί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο γιατί στη δική μου εποχή ήταν ό,τι πιο σημαντικό. Ξεκίνησα όμως από αλλού, δηλαδή ξεκίνησα από Δαλιανίδη. Θυμάμαι πως μου ‘χει πει κάποιος ότι “όταν ξεκινάς από Δαλιανίδη, δεν μπορεί να σε πάρει ο Αγγελόπουλος”, που ‘ναι λάθος. Δεν τον πλησίασα ποτέ, για να πω την αλήθεια, δεν τόλμησα να τον πλησιάσω».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στους ηθοποιούς που υπήρξαν ινδάλματα τη δεκαετία του 1980, όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής. «Στη δική μου εποχή ήταν ινδάλματα ο Πάνος Μιχαλόπουλος και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Ήταν ινδάλματα λίγο πριν δουλέψω μαζί τους. Όταν δούλεψα μαζί τους, όχι δεν τους απομυθοποίησα, σεβόμουν αυτό που κάνουν ως άνθρωποι που ήταν πριν από μένα σ’ αυτή τη δουλειά. Προσπαθούσα να δω τι κάνουν, μου άρεσε που ήταν πολύ όμορφοι γιατί είμαι και απ’ αυτούς που αγαπούν να βλέπουν όμορφους, αισθητικά ωραίους, ανθρώπους. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που ζούσα μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον», σημείωσε.
Παράλληλα, μίλησε για τη συνειδητοποίηση που είχε κάνει σχετικά με τη σκληρή δουλειά που απαιτούσε η ενασχόληση με την υποκριτική. «Μετά όταν μπήκα στη σχολή, όμως, κατάλαβα ότι από πίσω αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά και εκεί άρχισα να το απομυθοποιώ. Κατάλαβα ότι αν σκοπεύω να συνεχίσω και να μείνω σε αυτή τη δουλειά, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω πάρα πολύ», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα