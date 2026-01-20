Αγγελική Ηλιάδη: Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου
Η τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο που αντιμετώπισε το περιστατικό στο παρελθόν
Για ένα περιστατικό που αντιμετώπισε με εμμονικό θαυμαστή της απάντησε η Αγγελική Ηλιάδη, επισημαίνοντας πως είχε βρει το τηλέφωνό της και της έστελνε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και μίλησε επίσης για την πίστη της, για την προσωπική της ζωή αλλά και τον ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από τους συναδέλφους της.
Όσον αφορά στον εμμονικό της θαυμαστή, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε για τις συνεργασίες της και τα όρια που βάζει: «Όρια βάζω, αλλά γενικά σαν άνθρωπος πια, θέλω να είμαι και λίγο ευέλικτη, να μην είμαι απόλυτη. Περισσότερο όσον αφορά στη ζωή μου θα έλεγα ότι ήμουν απόλυτη. Όσον αφορά στις συνεργασίες μου, τις 9 από τις 10 φορές, όλες οι συνεργασίες μου ήταν πολύ καλές. Και στα χρόνια, μέσα στην πορεία μου, συνέβη πάρα πολλές φορές και να μου βάλουν εμπόδια και τρικλοποδιές, αλλά μην ξεχνάς ότι είχα και τη γιαγιά μου, η οποία με συμβούλευε πάντα και σαν να με είχε προετοιμάσει για το πού πάω. Έτυχε όμως να βιώσω έτσι ανταγωνισμό και κόμπλεξ - να το πω πολύ λαϊκά - από άντρες συναδέλφους. Να μην κατηγορούμε τη νύχτα για τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους».
Και πρόσθεσε: «Υπήρξαν φορές που σκέφτηκα να σταματήσω. Είχα απογοητευτεί από ανθρώπους και συνεργάτες. Το καλό είναι ότι το ξεπέρασα και επανήλθα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Αγγελική Ηλιάδη είπε για την πίστη της στον Θεό: «Εγώ σε όλη μου τη ζωή έχω τον Θεό δίπλα μου. Πάντα θα πάρω δύναμη από τον Θεό και από τα παιδιά μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη, δεν έχει τίποτα, είναι άδειος».
Στο τέλος, απάντησε εάν είναι ερωτευμένη: «Δεν είμαι ερωτευμένη. Μακάρι να έρθει», δήλωσε.
