Αγγελική Ηλιάδη: Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου

Όσον αφορά στον εμμονικό της θαυμαστή, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dftbu1l3dqep)