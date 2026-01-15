Ο Χούλιο Ιγκλέσιας υπέβαλε τις υπαλλήλους του σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: Μας έκαναν τα πάντα εκεί
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας υπέβαλε τις υπαλλήλους του σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: Μας έκαναν τα πάντα εκεί
Δεν μου φαινόταν φυσιολογικό, δήλωσε μία από τις πρώην εργαζόμενες του τραγουδιστή
Σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα φέρεται πως υπέβαλε ο Χούλιο Ιγκλέσιας ορισμένες από τις γυναίκες που εργάζονταν για εκείνον.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από δύο πρώην υπαλλήλους τουτο 2021, σύμφωνα με νέες πληροφορίες της Guardian, ζητούσε από τις εργαζόμενές του να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως ο HIV και τα χλαμύδια.
Από τις καταθέσεις της μίας καταγγέλλουσας με το ψευδώνυμο Ρεμπέκα και μίας ακόμη πρώην εργαζόμενης, της Καρολίνα: «Έδινε εντολή να πάνε τα κορίτσια στον γυναικολόγο για έναν γενικό έλεγχο. Ήμασταν 10 ή 12 κορίτσια. Μας έκαναν τα πάντα εκεί. Ο γυναικολόγος έλεγξε τα πάντα. Αυτό συνέβαινε μόνο στα κορίτσια».
Η Καρολίνα φέρεται πως δήλωσε ακόμη: «Μου έκαναν εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Έκαναν υπερήχους και εξετάσεις αίματος για να δουν αν είχαμε κάποια ασθένεια. Δεν μου φαινόταν φυσιολογικό». Οι γυναίκες ανέφεραν πως μετά τις εξετάσεις καλούνταν να στείλουν τα αποτελέσματα σε μία από τις οικονόμους του Ιγκλέσιας και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας, υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν τα ραντεβού των υπαλλήλων.
Η επίσημη καταγγελία κατά του τραγουδιστή έγινε την περασμένη Τρίτη στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, με τον Χούλιο Ιγκλέσιας να αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση. Μία οικιακή βοηθός και μία φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, είναι οι δύο γυναίκες που τον κατήγγειλαν και υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις εναντίον τους πραγματοποιήθηκαν πριν από 5 χρόνια, όταν εκείνος ήταν 77 ετών.
