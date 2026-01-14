Ελένη Καρακάση για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχανάλυση: Δεν μου άρεσε το πώς ξέσπαγα και αντιδρούσα
Έχανα το δίκιο μου, άρχισα να μην έχω την ηρεμία μου, εξήγησε η ηθοποιός
Τον λόγο που οδηγήθηκε στην ψυχανάλυση επισήμανε η Ελένη Καρακάση. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε διάφορες καταστάσεις στην καθημερινότητά της την έκανε να χάνει το δίκιο της, δημιουργώντας της παράλληλα αναστάτωση.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η Ελένη Καρακάση ανέφερε αρχικά: «Από πολύ μικρή, η μάνα μου μου έμαθε ότι τα πράγματα, όταν τα συζητάμε, με έναν τρόπο τα ξορκίζουμε. Τα θεραπεύουμε. Από πάντα το έκανα γιατί έβλεπα και τη μάνα μου να το κάνει. Οπότε ό,τι το λες, με έναν τρόπο, το λύνεις».
Ωστόσο, η παραπάνω στάση δεν αποδεικνυόταν βοηθητική. «Σε μια φάση που κατάλαβα ότι αυτό δεν με βοηθούσε, τον τελευταίο χρόνο μπορώ να πω, ξεκίνησα και την ψυχανάλυση μου. Δεν έβρισκα τη λύση και έβλεπα ότι δεν μου άρεσε το πώς ξέσπαγα και πώς αντιδρούσα σε πράγματα. Δηλαδή άρχισα να μην μπορώ να έχω μια ηρεμία», σημείωσε.
Έτσι, πήρε τελικά την απόφαση να απευθυνθεί σε ειδικό και να ξεκινήσει ψυχανάλυση. «Ήμουν πολύ εξαγριωμένη και έχανα το δίκιο μου. Δηλαδή και δίκιο να ‘χα, που πάντα έχω δίκιο, το έχανα με το πως αντιδρούσα. Οπότε εκεί είπα ότι θέλω λίγο βοήθεια και με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ σωστή κίνηση που έκανα, ίσως να έπρεπε να την είχα κάνει και νωρίτερα αλλά σημασία έχει ότι την έκανα. Οπότε αυτό είναι κάτι που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», είπε κλείνοντας.
