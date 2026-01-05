Η αδημοσίευτη φωτογραφία από κοπή βασιλόπιτας το 1966 με τους Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο
Πρωτοχρονιά studio Κλεισθένης Μάρω Κοντού Γιώργος Κωνσταντίνου Νίκος Ρίζος

Η αδημοσίευτη φωτογραφία από κοπή βασιλόπιτας το 1966 με τους Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο

Τη χρονιά εκείνη οι τρεις ηθοποιοί πρωταγωνιστούσαν στην παράσταση «Άντρα θέλω τώρα τον θέλω», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου

Η αδημοσίευτη φωτογραφία από κοπή βασιλόπιτας το 1966 με τους Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο
Μια αδημοσίευτη φωτογραφία με τους Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο από κοπή βασιλόπιτας δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Studio Κλεισθένης στο Instagram.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1966, τη χρονιά που οι τρεις ηθοποιοί πρωταγωνιστούσαν στην παράσταση «Άντρα θέλω τώρα τον θέλω», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Πρωτοχρονιά του 1966, ο Κλεισθένης απαθανατίζει με τον φακό του τους συνθιασάρχες Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο στα παρασκήνια του Θεάτρου Ακάδημος, την ώρα που κόβουν τη βασιλόπιτα της νέας χρονιάς, σε μια περίοδο μεγάλης καλλιτεχνικής επιτυχίας. Εκείνη τη σεζόν ανεβάζουν στο συγκεκριμένο θέατρο την κωμωδία των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου ''Άντρα θέλω τώρα τον θέλω'', σε σκηνοθεσία του ίδιου του Σακελλάριου. Ένα έργο που με το γνώριμο πνεύμα, τον ρυθμό και το καυστικό του χιούμορ, γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός θιάσου που βρισκόταν στην ακμή του».

Δείτε τη φωτογραφία

