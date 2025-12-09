Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του «Emily in Paris» αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για διακίνηση ναρκωτικών
Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός είχε συλληφθεί, αφού είχε εντοπιστεί MDMA μέσα στη χειραποσκευή του

Ελεύθερος αφέθηκε ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του «Emily in Paris» μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός που είχε εμφανιστεί στη δημοφιλή σειρά του Netflix, υποδυόμενος έναν σχεδιαστή μόδας συνελήφθη στην Οκινάουα, με τις Αρχές να τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών.

Ο Χάρις κρατείτο από τις 16 Νοεμβρίου, όταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Νάχα MDMA μέσα στη χειραποσκευή του, κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν. Παρόλα αυτά, η είδηση έγινε γνωστή στις 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι ο Χάρις αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, αλλά αρνήθηκαν να διευκρινίσουν αν του έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Εκπρόσωπος του συγγραφέα και ηθοποιού ωστόσο δήλωσε στους New York Times ότι δεν του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία και ότι θα παραμείνει στην Ιαπωνία για να κάνει έρευνα για του επερχόμενο πρότζεκτ του. Αν ο Τζέρεμι Ο. Χάρις κρινόταν ένοχος, θα αντιμετώπιζε ποινή έως και επτά ετών φυλάκισης.

