Θάνος Καλλίρης για την απουσία του από την εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του «Χαμόγελου του Παιδιού»: Με πικράνατε
Ήμουν εκεί σε όλη την αρχή, με όλη μου τη δύναμη, αμισθί, έγραψε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής σε ανάρτηση που έκανε στα social media
Την ενόχλησή του που δεν προσκλήθηκε στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του «Χαμόγελου του Παιδιού» εξέφρασε ο Θάνος Καλλίρης με μία ανάρτησή του στα social media.
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων πολιτειακών, πολιτικών, θεσμικών φορέων, υποστηρικτών και εθελοντών.
Με το Instagram story που έκανε ο Θάνος Καλλίρης την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μοιράστηκε την πικρία του για το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε στην εκδήλωση. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ήταν εκεί από την ίδρυση του οργανισμού, στηρίζοντάς τους αμισθί, όπως έγραψε και δίνοντας διακριτικά το «παρών» σε οτιδήποτε του ζητήθηκε.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής σημείωσε: «Προς το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Μόλις καταλάβει από εκεί ψηλά ο μικρός Ανδρέας το πόσο –μα πόσο– με πικράνατε που δεν με καλέσατε στα 30 χρόνια του συλλόγου μας, είμαι σίγουρος πως απόψε θα ’ρθει στα όνειρά μου να με παρηγορήσει. Γιατί αυτός μόνο ξέρει από εκεί ψηλά, τι σημαίνουν τα αγνά πράγματα. Οι αλήθειες. Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια, τα διάσημα πρόσωπα. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί. Σε όλη την αρχή. Με όλη μου τη δύναμη. Αμισθί. Και γενικά, πάντα παρών — διακριτικά — σε ό,τι μου ζητούνταν. Στα 30 χρόνια όμως; Σιγή. Ούτε καν μια πρόσκληση. Πολύ πικρό ποτήρι».
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον ιδρυτή του οργανισμού, τον Ανδρέα Γιαννόπουλο, το παιδί που σε ηλικία μόλις 10 ετών έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο και οραματίστηκε τη δημιουργία του οργανισμού, απονεμήθηκε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος σε προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει συνολικά 2.348.859 παιδιά σε όλη τη χώρα και έχει διαχειριστεί 5.417.310 κλήσεις στις τέσσερις γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που λειτουργεί.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον ιδρυτή του οργανισμού, τον Ανδρέα Γιαννόπουλο, το παιδί που σε ηλικία μόλις 10 ετών έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο και οραματίστηκε τη δημιουργία του οργανισμού, απονεμήθηκε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος σε προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει συνολικά 2.348.859 παιδιά σε όλη τη χώρα και έχει διαχειριστεί 5.417.310 κλήσεις στις τέσσερις γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που λειτουργεί.
