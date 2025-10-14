Φαγητό - ποτό - πάρτι με ελληνικά: Το τρίπτυχο της διασκέδασης από την παραλιακή μέχρι την Κηφισιά, ζητούνται... εναγωνίως μουσικοί για τα live

Το concept που συνδυάζει αρχικά φαγητό και στη συνέχεια πάρτι με εγχώρια σουξέ κυριαρχεί ακόμη και σε μαγαζιά που δεν το περιμένεις, ενώ οι μαέστροι ψάχνουν εναγωνίως μουσικούς για τις ζωντανές εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών σε «μικρά» ή μεγαλύτερα στέκια