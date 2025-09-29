Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι αποφάσισε να παντρευτεί με την Καμίλα Άλβες μετά από μια ερώτηση του γιου τους
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι αποφάσισε να παντρευτεί με την Καμίλα Άλβες μετά από μια ερώτηση του γιου τους
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2006 και παντρεύτηκε μετά από έξι χρόνια σχέσης
Μια ερώτηση του μεγαλύτερου γιου τους ήταν που έπεισε τον Μάθιου ΜακΚόναχι να ζητήσει από την Καμίλα Άλβες να παντρευτούν, αφού είχαν συμπληρώσει πέντε χρόνια σχέσης και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.
Μιλώντας στο podcast Modern Wisdom, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο γιος του, Λέβι, ήταν μόλις 4 ετών όταν τον ρώτησε γιατί η μαμά του δεν έχει το ίδιο επώνυμο με εκείνον. «Σκέφτηκα από μέσα μου, “Είσαι μόλις τεσσάρων, μικρέ”. Έκατσα και του είπα: “Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Όταν παντρεύεσαι, αλλάζεις το όνομά σου”», περιέγραψε ο ΜακΚόναχι.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι ο Λέβι — που τώρα είναι 17 ετών — «έκατσε και άκουσε» πριν τον ρωτήσει αν «φοβόταν» να κάνει το βήμα. «Σκέφτηκα, “Είσαι μόλις τεσσάρων, μικρέ”. Και είπα, “Ναι, μάλλον φοβάμαι”».
Η συζήτηση με τον γιο του οδήγησε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να ζητήσει συμβουλή από έναν πάστορα. «Ο πάστορας μου είπε: “Ας σου κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο; Να συνεχίσεις όπως τώρα που όλα πάνε καλά ή να κάνεις το βαθύτερο βήμα στη θρησκευτική διαθήκη του γάμου;”», συμπλήρωσε.
Ο ΜακΚόναχι — που συμβουλεύτηκε επίσης «μεγαλύτερους άντρες με μακροχρόνιες σχέσεις και γάμους δεκαετιών» — θυμήθηκε ότι είπε στον πάστορα πως ο γάμος θα ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο.
Ο 55χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες το 2006. Ερωτεύτηκαν γρήγορα και έκαναν γνωστή τη σχέση τους έναν χρόνο αργότερα. Το 2008 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν το 42χρονο πλέον μοντέλο έφερε στον κόσμο τον Λέβι στις 7 Ιουλίου. Το 2010 απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους, Βίντα. Το 2011 ο ΜακΚόναχι έκανε πρόταση γάμου στην Άλβες και το 2012 παντρεύτηκαν. Στα τέλη του ίδιου έτους υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, τον Λίβινγκστον.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο podcast Modern Wisdom, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο γιος του, Λέβι, ήταν μόλις 4 ετών όταν τον ρώτησε γιατί η μαμά του δεν έχει το ίδιο επώνυμο με εκείνον. «Σκέφτηκα από μέσα μου, “Είσαι μόλις τεσσάρων, μικρέ”. Έκατσα και του είπα: “Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Όταν παντρεύεσαι, αλλάζεις το όνομά σου”», περιέγραψε ο ΜακΚόναχι.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι ο Λέβι — που τώρα είναι 17 ετών — «έκατσε και άκουσε» πριν τον ρωτήσει αν «φοβόταν» να κάνει το βήμα. «Σκέφτηκα, “Είσαι μόλις τεσσάρων, μικρέ”. Και είπα, “Ναι, μάλλον φοβάμαι”».
Η συζήτηση με τον γιο του οδήγησε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να ζητήσει συμβουλή από έναν πάστορα. «Ο πάστορας μου είπε: “Ας σου κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο; Να συνεχίσεις όπως τώρα που όλα πάνε καλά ή να κάνεις το βαθύτερο βήμα στη θρησκευτική διαθήκη του γάμου;”», συμπλήρωσε.
Matthew McConaughey’s 4-year-old son convinced him to marry Camila Alves with this blunt question https://t.co/Nq88XzO0fp pic.twitter.com/3Mwn6jCK87— Page Six (@PageSix) September 29, 2025
Ο 55χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες το 2006. Ερωτεύτηκαν γρήγορα και έκαναν γνωστή τη σχέση τους έναν χρόνο αργότερα. Το 2008 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν το 42χρονο πλέον μοντέλο έφερε στον κόσμο τον Λέβι στις 7 Ιουλίου. Το 2010 απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους, Βίντα. Το 2011 ο ΜακΚόναχι έκανε πρόταση γάμου στην Άλβες και το 2012 παντρεύτηκαν. Στα τέλη του ίδιου έτους υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδί, τον Λίβινγκστον.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα