Η Κάρα Ντελεβίν αγόρασε την έπαυλη της Τζένιφερ Λόρενς μετά την καταστροφή του δικού της σπιτιού
Το σπίτι του 33χρονου μοντέλου στο Μπέβερλι Χιλς καταστράφηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2024
Την έπαυλη της Τζένιφερ Λόρενς στο Μπέβερλι Χιλς αγόρασε η Κάρα Ντελεβίν για 11 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την έπαυλη της φίλης της, Τζένιφερ Λόρενς, έναν χρόνο μετά την καταστροφή του δικού της σπιτιού περιοχή από πυρκαγιά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Cara Delevingne 'purchases pal Jennifer Lawrence's Beverly Hills mansion with five bedrooms, pool and VERY famous neighbours for $11M' - after her previous home burned down https://t.co/LRhCYVV1yL— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 20, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
