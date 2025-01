Σιγκούρνι Γουίβερ: Ακτιβιστές για το κλίμα διέκοψαν την ηθοποιό κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης

Κλείσιμο

δέχτηκε απρόσμενους καλεσμένους κατά τη διάρκεια της θεατρικής της παράστασης.Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, η ερμηνεία της 75χρονης ηθοποιού στην παράσταση «Η Τρικυμία» στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου διακόπηκε από ακτιβιστές για το κλίμα.Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Γουίβερ, η οποία υποδύεται τον ρόλο του μάγου Πρόσπερο στο έργο του Σαίξπηρ, εθεάθη να κάθεται στη σκηνή, ενώ συνομιλούσε με έναν συμπρωταγωνιστή της. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια αναπάντεχη τροπή όταν δύο υποστηρικτές του «Just Stop Oil», που κρατούσαν ένα μεγάλο πορτοκαλί πανό που έγραφε «Πάνω από 1,5°C είναι ένα παγκόσμιο ναυάγιο», ανέβηκαν στη σκηνή.Ενώ ο συμπρωταγωνιστής της Γουίβερ ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από τη σκηνή του Theatre Royal Drury Lane, η βραβευμένη με 2 Χρυσές Σφαίρες ηθοποιός απομακρύνθηκε με συνοδεία, προτού εμφανιστεί το προσωπικό και ζητήσει από τους ακτιβιστές να φύγουν.Καθώς οι ακτιβιστές αγνοούσαν τις αποδοκιμασίες και τις εκκλήσεις να αποχωρήσουν, έπεσαν κομφετί από το ταβάνι. Στη συνέχεια, οι ακτιβιστές γύρισαν μαζί με το μέλος του προσωπικού και κατευθύνθηκαν εκτός σκηνής, προκαλώντας το πλήθος να ζητωκραυγάσει.Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τη διαμαρτυρία.«Γύρω στις 20:00 δύο διαδηλωτές του Just Stop Oil εισήλθαν στο χώρο της σκηνής του Theatre Royal στο Drury Lane, WC2», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η αστυνομία παρευρέθηκε, αλλά και οι δύο είχαν εγκαταλείψει τον χώρο».Οι αρχές πρόσθεσαν ότι μια 42χρονη γυναίκα και ένας 60χρονος άνδρας «συνελήφθησαν στη συνέχεια ως ύποπτοι για διακεκριμένη καταπάτηση, αφού προσήλθαν σε αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου την Τρίτη 28 Ιανουαρίου». Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση.Στο βίντεο της διαμαρτυρίας, το οποίο μοιράστηκε το Just Stop Oil, ακούγεται μια φωνή να λέει: «Ο 1,5°C είναι ένα ναυάγιο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε».«Έχουμε ήδη ξεπεράσει το όριο του 1,5°C που υποτίθεται ότι θα μας κρατούσε ασφαλείς», συνέχισε η φωνή. «Στους 1,5°C αύξησης της θερμοκρασίας, έχουμε ήδη καταστροφικές καταιγίδες, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και πάρα πολλές απώλειες ζωών. Οι κυβερνήσεις υπηρετούν άπληστες εταιρείες και συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην εξουσία και το κέρδος αντί να σώζουν τις ζωές μας. Πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να εξυπηρετήσουν τους απλούς ανθρώπους που υποτίθεται ότι προστατεύουν».«Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συνθήκη για το Just Stop Oil μέχρι το 2030», κατέληξε το άτομο που ακουγόταν στο βίντεο.