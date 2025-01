Eurovision 2025: Το τρέιλερ με Παπαρίζου και Ρουβά για τον ελληνικό τελικό - «Ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα βγει number one;»

Η σειρά εμφάνισης των φιναλίστ του εθνικού τελικού

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ελληνικού τελικού τηςκαι ο, δύο από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής,. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theater, με σκοπό να αναδειχθούν το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.Οι δύο τραγουδιστές θα είναι εκείνοι που θα ανακοινώσουν την επόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στον 690 διαγωνισμό. Το σύντομο κλιπ, δείχνει την Έλενα Παπαρίζου να αναρωτιέται: «Σάκη, ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα βγει number one;» με τον Σάκη Ρουβά να απαντά: «This is our night, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ1».1.RIKKI – «Elevator (Up and Down)»2.Θάνος Λάμπρου – «Free Love»3.Κώστας Αγέρης – «Γη μου»4.Andy Nicolas – «Lost My Way»5.Klavdia – «Αστερομάτα»6.Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»7.Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»