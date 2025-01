Aerosmith: Ξανά μαζί σε συναυλία για το ίδρυμα του Στίβεν Τάιλερ

Οι Aerosmith επανενώνονται για μια ειδική συναυλία στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «Jam For Janie» του Ιδρύματος του Στίβεν Τάιλερ «Janie's Fund» στις αρχές Φεβρουαρίου.Το συγκρότημα ανακοίνωσε την ξαφνική διακοπή της περιοδείας του τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού ο αρχηγος του, Στίβεν Τάιλερ, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στις φωνητικές χορδές, ενώ τραγουδούσε. Η τελευταία ζωντανή συναυλία τους πραγματοποιήθηκε στη UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2023.Σύμφωνα με το Billboard, το συγκρότημα θα εμφανιστεί στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Hollywood Paladium, αν και δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες. Στην εκδήλωση «Jam For Janie» θα τραγουδήσουν επίσης οι Μπίλι Άιντολ, Τζόαν Τζετ, Τομ Χάμιλτον, Λίντα Πέρι, Ματ Σόρουμ κ.ά.Εκτός από τη συνεχή υποστήριξη του ιδρύματος «Janie's Fund» του Τάιλερ, το οποίο παρέχει πόρους σε νεαρές γυναίκες στην Αμερική που έχουν υποστεί κακοποίηση, η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση στοχεύει στη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για διάφορους οργανισμούς που δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης πάνω από 100 πυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια.«Αυτό που έχει υποστεί η κοινότητα του Λος Άντζελες με τις πυρκαγιές είναι αδιανόητο. Η μουσική έχει θεραπευτικές δυνάμεις και ελπίζουμε να φέρουμε μια στιγμή χαράς και ψυχραιμίας στους πυροσβέστες μας που ανταποκρίνονται πρώτοι και σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές», είπε ο Τάιλερ. «Το τραύμα που βιώνουν τα κορίτσια με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι επίσης αδιανόητο και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε φως και να υποστηρίζουμε το εκπληκτικό έργο του Janie’s Fund», υπογράμμισε.Η συμμετοχή των Aerosmith στην εκδήλωση Jam For Janie ανακοινώθηκε αφότου ο μπασίστας του συγκροτήματος Τομ Χάμιλτον μίλησε πρόσφατα για το μέλλον της μπάντας και είπε ότι τα μέλη «θα μπορούσαν να κάνουν κάτι», αν ο Στίβεν Τάιλερ ήταν πρόθυμος.Το όνομα του Ιδρύματος του Στίβεν Τάιλερ προέρχεται από την επιτυχία του 1989 των Aerosmith, «Janie's Got a Gun», η οποία έφτασε στο Νο. 4 του Billboard Hot 100 και χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο τους Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία.