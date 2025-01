Κρις Μπράουν: Μηνύει τη Warner Bros. για 500 εκατ. δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση

μηνύει την Warner Bros. για 500 εκατομμύρια δολάρια σχετικά με τους ισχυρισμούς περίπου διατυπώθηκαν στη σειρά ντοκιμαντέρ του Investigation Discovery,Στην αγωγή που περιήλθε στην κατοχή του Variety, ο Μπράουν κατηγορεί τους παραγωγούς πίσω από τη σειρά ντοκιμαντέρ, στους οποίους περιλαμβάνονται η Warner Bros. και η Ample, για συκοφαντική δυσφήμιση και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας μέσω δυσφημιστικών ισχυρισμών που διατυπώθηκαν εναντίον του στο «A History of Violence». Ισχυρίζεται επίσης ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους είναι εντελώς ψευδή.«Για να το θέσω απλά, η υπόθεση αυτή αφορά τα μέσα ενημέρωσης που βάζουν τα δικά τους κέρδη πάνω από την αλήθεια», αναφέρεται στην αγωγή. «Από τις αρχές Οκτωβρίου του 2024, η Ample LLC και η Warner Brothers ενημερώθηκαν ότι προωθούσαν και δημοσίευαν ψευδείς πληροφορίες στο κυνήγι των likes, των κλικς, των downloads και των δολαρίων και εις βάρος του Κρις Μπράουν. Τελικά, στις 27 Οκτωβρίου 2024, έβγαλαν στον αέρα το "Chris Brown: A History of Violence" (το “Ντοκιμαντέρ”), γνωρίζοντας ότι ήταν γεμάτο ψέματα και εξαπάτηση και παραβίαζε βασικές δημοσιογραφικές αρχές».Η αγωγή συνεχίζει με τον ισχυρισμό ότι οι δηλώσεις της ανώνυμης γυναίκας, που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Μπράουν στο ντοκιμαντέρ, είχαν «διαψευστεί επανειλημμένα» και ότι η ίδια είχε ασκήσει «βία και επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε σύντροφό της».Η αγωγή αναγνωρίζει ότι ο βραβευμένος με Grammy μουσικός έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, τα οποία είχε «αναγνωρίσει και για τα οποία είχε μιλήσει δημόσια ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ του 2017, «Chris Brown: Welcome To My Life», αλλά έκτοτε «έχει ωριμάσει από αυτές τις εμπειρίες και η εξέλιξή του μιλάει από μόνη της».: EPA