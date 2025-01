Ντέιβ Γκρόουλ: Μαγείρεψε φαγητό για εκτοπισμένους και πυροσβέστες στο Λος Άντζελες

Ο ιδρυτής των Foo Fighters,πέρασε τα γενέθλιά του μαγειρεύοντας φαγητό για τους πυροσβέστες και τις οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.Ο πρώην ντράμερ των Nirvana γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 14 Ιανουαρίου.Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Instagram Stories από την οργάνωση υποστήριξης άστεγων Feed The Streets LA, ο Γκρολ φαίνεται να ανακατεύει μια κατσαρόλα με τσίλι και να μεταφέρει προμήθειες.Σε ξεχωριστή ανάρτηση η οργάνωση Feed The Streets LA αναφέρει: «Η πόλη καίγεται, πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να φροντίσουμε τους γείτονές μας. Χαιρετίζουμε τους εθελοντές, στέλνοντας καλή ενέργεια στους εκτοπισμένους και τιμάμε τους πυροσβέστες».Ο Ντέιβ Γκρολ ζει στο Ενσίνο, γειτονιά στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο που απειλήθηκε με εκκένωση το Σαββατοκύριακο λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Πασίφικ Πάλισεϊντς, αλλά τελικά κρατήθηκε ασφαλής από τους πυροσβέστες. Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Άντονι Χόπκινς, Μάντι Μουρ, Γιουτζίν Λεβί, Τζέιμς Γουντς.Ο τραγουδιστής των Foo Fighters είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής του Feed The Streets LA. Τον Μάρτιο του 2023, προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην οργάνωση για να βοηθήσει στη διατροφή των αστέγων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονων καιρικών φαινομένων.Στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι, χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν. Η οικονομική ζημιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια.