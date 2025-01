Βραβεία SAG 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Δείτε την αναλυτική λίστα

Η ταινία «Wicked» προηγείται στις υποψηφιότητες

Οι ταινίεςκαικαι οι σειρέςκαιέχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα(Screen Actors Guild Awards), τα οποία θα απονεμηθούν τον Φεβρουάριο.Οι ηθοποιοί Τζόι Κινγκ και Κούπερ Κοχ έπρεπε αρχικά να ανακοινώσουν τις υποψηφιότητες σε εκδήλωση, η οποία ακυρώθηκε λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες. Η πλήρης λίστα των υποψήφιων ανακοινώθηκε τελικά σε δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής.Η ταινία «Wicked», μεταφορά του σε μιούζικαλ του μυθιστορήματος του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ προηγείται στις υποψηφιότητες στην κατηγορία του κινηματογράφου, συγκέντρωσε συνολικά πέντε. Η βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες και το μιούζικαλ «Emilia Pérez» σε τρεις. Η σειρά Shōgun, ιστορικό δράμα εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Τζέιμς Κλάβελ, είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά πέντε. Οι πρωταγωνίστριες και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Wicked» Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε και Τζόναθαν Μπέιλι είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Γυναικείου Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Β ' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου. Για την ερμηνεία της στη σειρά «Shōgun» η Άννα Σαουάι είναι υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και οι συμπρωταγωνιστές της Χιρογιούκι Σανάντα και Ταντανόμπου Ασάνο διεκδικούν το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά.Η τελετή απονομής των SAG Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες.Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα SAG Awards 2025:A Complete UnknownAnoraConclaveEmilia PérezWickedΈιντριεν Μπρόντι – The BrutalistΤιμοτέ Σαλαμέ – A Complete UnknownΝτάνιελ Γκρεγκ – QueerΚόλμαν Ντομίνγκο – Sing SingΡαλφ Φάινς – ConclaveΠάμελα Άντερσον – The Last ShowgirlΣίνθια Ερίβο – WickedΚάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia PérezΜίκι Μάντισον – AnoraΝτέμι Μουρ – The SubstanceΤζόναθαν Μπέιλι – WickedΓιούρα Μπορίσοβ – AnoraΚίραν Κάλκιν – A Real PainΈντουαρντ Νόρτον – A Complete UnknownΤζέρεμι Στρονγκ – The ApprenticeΜόνικο Μπαρμπάρο – A Complete UnknownΤζέιμι Λι Κέρτις – The Last ShowgirlΝτανιέλ Ντεντγουάιλερ – The Piano LessonΑριάνα Γκράντε – WickedΖόε Σαλντάνα – Emilia PérezDeadpool & WolverineDune: Part TwoThe Fall GuyGladiator IIWickedBridgertonThe Day of the JackalThe DiplomatShōgunSlow HorsesAbbott ElementaryThe BearHacksOnly Murders in the BuildingShrinkingΤαντανόμπου Ασάνο – ShōgunΤζεφ Μπρίτζες – The Old ManΓκάρι Όλντμαν – Slow HorsesΈντι Ρέντμεϊν – The Day of the JackalΧιρογιούκι Σαντάνα – ShōgunΚάθι Μπέιτς – MatlockΝίκολα Κόκλαν – BridgertonΆλισον Τζέινι – The DiplomatΚέρι Ράσελ – The DiplomatΆννα Σαουάι – ShōgunΚρίστεν Μπελ – Nobody Wants ThisΚουίντα Μπράνσον – Abbott ElementaryΛίζα Κολόν-Ζάγιας – The BearΆγιο Εντεμπίρι – The BearΤζιν Σμαρτ – HacksΆνταμ Μπρόντι – Nobody Wants ThisΤεντ Ντάνσον – A Man on the InsideΧάρισον Φορντ – ShrinkingΜάρτιν Σορτ – Only Murders in the BuildingΤζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The BearΚάθι Μπέιτς – The Great Lillian HallΚέιτ Μπλάνσετ – DisclaimerΤζόντι Φόστερ – True Detective: Night CountryΛίλι Γκλάντστόουν – Under the BridgeΤζέσικα Γκάνινγκ – Baby ReindeerΚριστίν Μιλιότι – The PenguinΧαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez StoryΚόλιν Φάρελ – The PenguinΡίτσαρντ Γκαντ – Baby ReindeerΚέβιν Κλάιν – DisclaimerΆντριου Σκοτ – RipleyThe BoysFalloutHouse of the DragonThe PenguinShōgun