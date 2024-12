Νέες αποκαλύψεις για τον Μπαλντόνι: Δάγκωνε το χείλος της Λάιβλι στο γύρισμα και τη ρωτούσε για τη σεξουαλική ζωή της με τον Ρέινολντς

«Η Μπλέικ Λάιβλι ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στον Ράιαν Ρέινολντς»

Η μήνυση της Λάιβλι και η απάντηση του Μπαλντόνι

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλτνόνι , μετά τη μήνυση που κατέθεσε η 37χρονη ηθοποιός εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση Η Λάιβλι σχεδιάζει νέες νομικές κινήσεις κατά του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», όπως αναφέρουν πηγές στην Daily Mail. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η μήνυση που κατέθεσε η Λάιβλι πρόσφατα αποτελεί μόνο «την κορυφή του παγόβουνου».Η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και προσπάθεια συκοφάντησης, με στόχο να καταστρέψει τη φήμη της Σύμφωνα με πηγές, η Λάιβλι σχεδιάζει νέες νομικές κινήσεις, αποφασισμένη να αποκαλύψει την εκστρατεία δυσφήμισης που φέρεται να είχε σχεδιάσει ο Μπαλντόνι.«Η Μπλέικ Λάιβλι θέλει να λογοδοτήσουν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την απόπειρα καταστροφής της φήμης της», δήλωσε αποκλειστικά μια πηγή, προσθέτοντας πως η ηθοποιός συγκλονίστηκε από τα μηνύματα που ανακάλυψε μεταξύ των συνεργατών του Μπαλντόνι.«Η Μπλέικ Λάιβλι ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στον Ράιαν Ρέινολντς όταν διάβασε τα μηνύματα που έστελναν για εκείνη. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο»«Η Λάιβλι δεν είναι εκδικητικό άτομο. Είναι πολύ δίκαιη. Αλλά αυτή τη στιγμή επιδιώκει δικαιοσύνη. Είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει όλους όσοι εμπλέκονταν στο σχέδιο εναντίον της».Σύμφωνα με νέα στοιχεία που διέρρευσαν από τη δικογραφία, ο Μπαλντόνι κατηγορείται ότι «δάγκωνε το κάτω χείλος της Λάιβλι ενώ γυριζόταν μία σκηνή», ενώ φέρεται να επέμενε να τη ξαναγυρίζουν επανειλημμένα, παρά την εμφανή δυσφορία της ηθοποιού.Ο Μπαλντόνι φέρεται επίσης να έκανε ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, όπως αν η Λάιβλι και ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς, είχαν ταυτόχρονο οργασμό, μια ερώτηση που εκείνη θεώρησε παρεμβατική και αρνήθηκε να απαντήσει.Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η 37χρονη ηθοποιός, όσο διαρκούσαν τα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us», πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των μελών για να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της.Ορισμένα από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση σύμφωνα με το TMZ, περιλάμβανανΟ δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σε μία δήλωση στους New York Times, καταδίκασε τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι ως ψευδείς και εξωφρενικές, θεωρώντας τις μια απέλπιδα προσπάθεια βελτίωσης της φήμης της.«Είναι ντροπή που η κυρία Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα έκαναν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κυρίου Μπαλντόνι, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της».«ακόμη μια απέλπιδα προσπάθεια να ''διορθώσει'' την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τα δικά της σχόλια και πράξεις»Μόλις έγινε γνωστό ότι η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, το ίδρυμα Vital Voices ανακοίνωσε την απόσυρση του Βραβείου Αλληλεγγύης που είχε απονείμει στον Μπαλντόνι δύο εβδομάδες πριν. Το βραβείο δίνεται σε άνδρες που επιδεικνύουν «θάρρος και συμπόνια για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών». Η οργάνωση δήλωσε ότι οι καταγγελίες εις βάρος τον Μπαλντόνι είναι αντίθετες με τις αξίες της. Παράλληλα, το πρακτορείο ταλέντων WME διέκοψε τη συνεργασία του με τον 40χρονο ηθοποιό.