Αριάνα Γκράντε: Ερμηνεύει ξανά το «Santa Tell Me» 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η Αριάνα Γκράντα στο Instagram έγραψε:

Τον Δεκέμβριο του 2014 η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το τραγούδι «» που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω 300 εκατομμύρια προβολές στο Youtube. Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του, η 31χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλά και στο κανάλι της στο Youtube ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει το «Santa Tell Me» με τη συνοδεία ορχήστρας. Ευχαρίστησε μάλιστα τον κόσμο για την αγάπη που έδειξε στο τραγούδι της.Η κυκλοφορία της ηχογράφησης έρχεται λίγες μόλις μέρες αφού το Spotify ανακήρυξε το «Santa Tell Me» της Αριάνα Γκράντε ως το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις από τη δεκαετία του 2010, καθώς και το τρίτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις όλων των εποχών πίσω από το «Last Christmas» των Wham! και το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.«Γιορτάζοντας δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του ''Santa Tell Me''. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη που έχετε δείξει σε αυτό το τραγούδι την τελευταία δεκαετία. Σας εύχομαι χαρούμενες γιορτές».