Χρυσές Σφαίρες 2025 - Υποψηφιότητες: Το «Emilia Pérez» διεκδικεί 10 βραβεία

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2025 ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας από τις μεγαλύτερες βραβεύσεις της χρονιάς.Στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, υποψήφιες είναι οι: The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Nickel Boys και September 5.Το « Emilia Pérez » ξεχωρίζει στις κινηματογραφικές κατηγορίες με συνολικά 10 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών για ερμηνείες των Σελένα Γκόμεζ, Ζόε Σαλντάνα και Κάρλα Σοφία Γκασκόν, καθώς και για τη σκηνοθεσία και το σενάριο του Ζακ Οντιά.Η Αριάνα Γκράντε και η Σελένα Γκόμεζ, πρώην παιδικά αστέρια των Nickelodeon και Disney αντίστοιχα, πέτυχαν υποψηφιότητες - η Γκράντε για το «Wicked» και η Γκόμεζ τόσο για την ταινία «Emilia Pérez» όσο και για τη σειρά της στο Hulu «Only Murders in the Building».Ανάμεσα στις εκπλήξεις ξεχώρισε η υποψηφιότητα της Πάμελα Άντερσον στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Ταινία για την ερμηνεία της στο «». Τα τελευταία χρόνια, οι θαυμαστές της έχουν εκφράσει την επιθυμία να δουν την Άντερσον να λαμβάνει περισσότερη αναγνώριση για την καριέρα της στην υποκριτική, τονίζοντας πως έχει συχνά αντικειμενοποιηθεί και παραμεληθεί στο παρελθόν.Μια ακόμη έκπληξη ήταν η υποψηφιότητα του Τζέιμι Φοξ στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας σε Stand-Up για το ειδικό του πρόγραμμα «», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τρίτη. Ο Φοξ θα αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από τη Νίκι Γκλέιζερ, που θα είναι και η παρουσιάστρια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών.Η βετεράνος του Χόλιγουντ Βαϊόλα Ντέιβις και ο τρεις φορές νικητής Χρυσής Σφαίρας Τεντ Ντάνσον θα λάβουν τα τιμητικά βραβεία Cecil B. DeMille και Carol Burnett αντίστοιχα.Οι Χρυσές Σφαίρες 2025 θα πραγματοποιηθούν στις 5 Ιανουαρίου, θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμες για streaming στο Paramount+.Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «The Bear» προηγείται με πέντε υποψηφιότητες, που περιλαμβάνουν αυτές για ερμηνείες από τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Άγιο Εντεμπίρι, Έμπον Μος-Μπαχράχ και Λίζα Κολόν-Ζάγιας.The BrutalistA Complete UnknownConclaveDune: Part TwoNickel BoysSeptember 5AnoraChallengersEmilia PérezA Real PainThe SubstanceWickedAll We Imagine as LightEmilia PérezThe Girl With the NeedleI’m Still HereThe Seed of the Sacred FigVermiglioEmilia PérezAnoraThe BrutalistA Real PainThe SubstanceConclaveBeautiful That Way from The Last Showgirl, by Miley Cyrus, Lykke Li, and Andrew WyattCompress/Repress from ChallengersEl Mal from Emilia Pérez by Clément Ducol, Camille and Jacques AudiardBetter Man from Forbidden Road by Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha SkarbekKiss the Sky from The Wild RobotMi Camino from Emilia Pérez by Clément Ducol and CamilleYura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeDenzel Washington, Gladiator IISelena Gomez, Emilia PérezAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistMargaret Qualley, The SubstanceIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldaña, Emilia PérezJesse Eisenberg - A Real PainHugh Grant - HereticGabriel LaBelle - Saturday NightJesse Plemons - Kinds of KindnessGlen Powell - Hit ManSebastian Stan - A Different ManAmy Adams, NightbitchCynthia Erivo, WickedKarla Sofía Gascón, Emilia PérezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceZendaya, ChallengersAdrien Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownDaniel Craig, QueerColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveSebastian Stan, The ApprenticePamela Anderson, The Last ShowgirlAngelina Jolie, MariaNicole Kidman, BabygirlTilda Swinton, The Room Next DoorFernanda Torres, I’m Still HereKate Winslet, LeeJacques Audiard - Emilia PérezSean Baker - AnoraEdward Berger - ConclaveBrady Corbet - The BrutalistCoralie Fargeat - The SubstancePayal Kapadia - All We Imagine as LightFlowInside Out 2Memoir of a SnailMoana 2Wallace & Gromit: Vengeance Most FowlThe Wild RobotConclaveThe BrutalistThe Wild RobotEmilia PérezChallengersDune: Part TwoAdam Brody, Nobody Wants ThisTed Danson, A Man on the InsideSteve Martin, Only Murders in the BuildingJason Segel, ShrinkingMartin Short, Only Murders in the BuildingJeremy Allen White, The BearKristen Bell, Nobody Wants ThisQuinta Brunson, Abbott ElementaryAyo Edebiri, The BearSelena Gomez, Only Murders in the BuildingKathryn Hahn, Agatha All AlongJean Smart, HacksDonald Glover, Mr. and Mrs. SmithJake Gyllenhaal, Presumed InnocentGary Oldman, Slow HorsesEddie Redmayne, The Day of the JackalHiroyuki Sanada, ShōgunBilly Bob Thornton, LandmanKathy Bates, MatlockEmma D’Arcy, House of the DragonMaya Erskine, Mr. and Mrs. SmithKeira Knightley, Black DovesKeri Russell, The DiplomatAnna Sawai, ShōgunColin Farrell, The PenguinRichard Gadd, Baby ReindeerKevin Kline, DisclaimerCooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez StoryEwan McGregor, A Gentleman in MoscowAndrew Scott, RipleyCate Blanchett, DisclaimerJodie Foster, True Detective: Night CountryCristin Milioti, The PenguinSofía Vergara, GriseldaNaomi Watts, Feud: Capote vs. the SwansKate Winslet, The RegimeThe Day of the JackalThe DiplomatMr. and Mrs. SmithShōgunSlow HorsesSquid GameAbbott ElementaryThe BearThe GentlemenHacksNobody Wants ThisOnly Murders in the BuildingBaby ReindeerDisclaimerMonsters: The Lyle and Erik Menendez StoryThe PenguinRipleyTrue Detective: Night CountryLiza Colón-Zayas, The BearHannah Einbinder, HacksDakota Fanning, RipleyJessica Gunning, Baby ReindeerAllison Janney, The DiplomatKali Reis, True Detective: Night CountryTadanobu Asano, ShōgunJavier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez StoryHarrison Ford, ShrinkingJack Lowden, Slow HorsesDiego Luna, La MaquinaEbon Moss-Bachrach, The BearJamie Foxx, What Had Happened WasNikki Glaser, Someday You’ll DieSeth Meyers, Dad Man WalkingAdam Sandler, Love YouAli Wong, Single LadyRamy Youssef, More Feelings