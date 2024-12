Λόρα Πρίπον - Μπεν Φόστερ: Παίρνουν διαζύγιο μετά από 6 χρόνια γάμου και δύο παιδιά

Φόστερ ζ

σύμφωνα με την κατάθεση,

και οπαίρνουν διαζύγιο μετά από περισσότερα από έξι χρόνια γάμου.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν την Τρίτη στην κατοχή του Page Six, ο Φόστερ είναι αυτός που υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου στο Nashville, όπου αυτός και η Πρίπον ζουν με τα δύο τους παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια.Ο ηθοποιός επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές και ανέφερε ως ημερομηνία του χωρισμού τους την 9η Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που κατέθεσε και την αίτηση διαζυγίου.ήτησε επίσης από το δικαστήριο να «προβεί σε δίκαιη διανομή των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών των μερών βάσει των όρων του προγαμιαίου συμβολαίου», το οποίο υπέγραψαν ο ίδιος και η ηθοποιός όταν παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2018.Ο 44χρονος ηθοποιόςαναμένει πως μαζί με την πρώην σύζυγό του «θα συνάψουν συμφωνία λύσης του γάμου και ένα συμφωνημένο σχέδιο γονικής μέριμνας» σχετικά με την επιμέλεια της 7χρονης κόρης τους και του 4χρονου γιου τους.Πηγές ανέφεραν στο TMZ, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, ότι ο Φόστερ ζει τώρα στο Λος Άντζελες.Το πρώην ζευγάρι, το οποίο γνωρίστηκε μέσω του συμπρωταγωνιστή της Πρίπον στο «That '70s Show» Ντάνι Μάστερσον, γνωστοποίησαν τη σχέση τους το καλοκαίρι του 2016. Εκείνο τον Οκτώβριο έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, όπου και αποκάλυψαν ότι ήταν αρραβωνιασμένοι.Η είδηση της πρώτης εγκυμοσύνης της ηθοποιού του «Orange Is the New Black» έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2017. Τον Ιούνιο του 2018, η Πρίπον ανακοίνωσε ότι εκείνη και ο ηθοποιός του «Hell or High Water» είχαν παντρευτεί. Τον επόμενο Οκτώβριο, η Πρίπον αποκάλυψε ότι το ζευγάρι περίμενε το δεύτερο παιδί του, το οποίο ήρθε στον κόσμο τον Φεβρουάριο του 2020.: Shutterstock