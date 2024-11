Λάκης Γαβαλάς: Θα γινόμουν πατέρας, λόγω ορμονών έγινε ένα μπέρδεμα με τους γυναικολόγους και απέβαλε

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d5e416kwna8p)

αποκάλυψε ότι θα γινόταν πατέρας στο παρελθόν, όταν ήταν σε σχέση με μια κοπέλα, η οποία δυστυχώς απέβαλε. Επίσης, αναφέρθηκε στην τηλεόραση, το «My Style Rocks» και άλλα στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό ΣουΣού».Για το γεγονός ότι είχε πλησιάσει πολύ στο να γίνει πατέρας, ο σχεδιαστής εκμυστηρεύτηκε: «Αν διαβάσετε το βιβλίο μου, θα δείτε τι λέω μέσα. Είχα μια σχέση 9 χρόνια με μια υπέρλαμπρη κοπέλα. Ήταν να έχουμε ένα παιδί λόγω ορμονών έγινε ένα μπέρδεμα με τους γυναικολόγους και δυστυχώς απέβαλε και δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει. Τώρα πια δεν θέλω, είμαι 72 χρονών, με το που σκεφτώ να το βάλω στο πρόγραμμα κι όλα αυτά θα είμαι 75. Δεν θέλω να καταδικάζω ένα παιδί που θέλει τις χαρές, το πνεύμα και τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων».Σε άλλο σημείο, είπε ότι δεν του λείπει καθόλου που δεν βρίσκεται η τηλεόραση: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση καθόλου. Εμένα μου αρέσουν τα ζυγά νούμερα, δεν μου αρέσουν τα μονά».Σχετικά με τη δήλωση της Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη Βίκυ Καγιά ότι ένιωθε σαν υπάλληλός της όταν συνεργαζόντουσαν στο GNTM, ο σχεδιαστής σχολίασε από την πλευρά του: «Σε κάποιες συνεργασίες υπάρχουν κάποιοι διαπληκτισμοί, κάποια "ζιζάνια". Αυτό δεν πάει να πει ότι στιγματίζει. Εγώ τον αγαπώ και τον Στέλιο και την Έλενα και τον Γιώργο τον Καράβα, που είναι δικό μου παιδί, που είχε βγει πρώτα σε δική μου επίδειξη. Δεν κάνουμε όμως κολλητή παρέα, για να δείχνουμε συνέχεια αν αγαπιόμαστε ή όχι. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν αγαπιόμαστε ή αν σεβόμαστε ο ένας τον άλλο».Αμέσως, πρόσθεσε: «Αλλά σαφώς ο Στέλιος (σ.σ Κουδουνάρης) παρεξηγήθηκε, γιατί είπα ότι η εκπομπή είναι κατωτέρας και είναι κατωτέρας και το επαναλαμβάνω. Το ότι Κάποιος πρέπει να βγαίνει και να λέει πράγματα. Πέρσι δυσανασχετούσα στο My Style Rocks, γιατί η παραγωγή λόγω του format δεν μπορούσε να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κακίες με κάποιον. Διαφορές και διαπληκτισμούς όμως έχω, φυσικά».Επιπλέον, ο γνωστός σχεδιαστής δήλωσε ότι θα εμφανιστεί στη νέα σεζόν του «Emily in Paris»: «Σίγουρο είναι αυτό. Ήταν να γίνει πέρσι, αλλά λόγω του My Style Rocks έπρεπε να απουσιάσω μια ολόκληρη εβδομάδα, δυστυχώς δεν με άφησαν και δεν μπορούσε να γίνει και έχασα το ωραίο στιγμιότυπο που ήταν στη Ρώμη. Θα κάνω κάτι με άλλο concept. Μες τον Δεκέμβριο θα γίνουν τα γυρίσματα».