Η Σόφι Τέρνερ κάνει μία νέα αρχή

Ως Σάνσα Σταρκ στο λαοφιλές «Παιχνίδι του Στέμματος» (2011)

Η αληθινή Τζόαν Χάνινγκτον

Η Τέρνερ ως Τζόαν με τον τηλεοπτικό σύζυγό της Φρανκ Ντιλέιν (2024)

Με τον πρώην σύζυγο Τζο Τζόνας (2023)

Το περασμένο καλοκαίρι η Τέρνερ πρωταγωνίστησε στη διαφήμιση του κοκτέιλ Hugo Spritz. Δουλειές υπάρχουν

Η 28χρονη ηθοποιός είναι παγκόσμια ambassador της Louis Vuitton από το 2019

Οχι μόνο ως ιέρεια του Instagram με 14 εκατομμύρια ακολούθους να ξεροσταλιάζουν νυχθημερόν στο προφίλ της. Ούτε μόνο ως παγκόσμια ambassador της Louis Vuitton, που, μεταξύ άλλων, πριμοδοτεί την γκαρνταρόμπα της με δημιουργίες της τελευταίας λέξης του οίκου. Ούτε καν ως αντικείμενο του πόθου του κίτρινου Τύπου που επένδυσε πολλά πρωτοσέλιδα στο περσινό διαζύγιό της με τον τραγουδιστή Τζο Τζόνας και τις κατηγορίες που εκτόξευαν εκατέρωθεν - το δράμα του άλλου πάντα πουλάει. Με τη νέα μίνι σειρά «Joan», που έκανε πρεμιέρα στις 29 Σεπτεμβρίου στο βρετανικό ITV1, η Σόφι Τέρνερ επιστρέφει στην επικαιρότητα ως ηθοποιός, την επαγγελματική ιδιότητα που αναγράφει επίσημα στην ταυτότητά της από το 2011. Τότε, δηλαδή, που πρωτοσυστήθηκε στον κόσμο ωςστο πολυθρύλητο « Game of Thrones » - ένα άπειρο 15χρονο κοριτσάκι που ενηλικιώθηκε μαζί με την ηρωίδα της, η οποία μάλλον λόγω δημοτικότητας ήταν μία από τις ελάχιστες της σειράς που επιβίωσαν από τη δολοφονική μανία των σεναριογράφων μέχρι και το φινάλε το 2019.Κατά την ίδια, η Τζόαν είναι ρόλος ζωής, ή τουλάχιστον, η ευκαιρία να αποδείξει ότι είναι πολλά περισσότερα από ένα όμορφο πρόσωπο που γράφει ωραία στον φακό. «Οταν διάβασα το σενάριο, το λάτρεψα. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, και μάλιστα απίστευτη. Μιλάει για ελαστικότητα της ηθικής και φιλοδοξίες. Αυτή η γυναίκα είναι τόσο μολυσματική που δεν μπορείς να μην την αγαπήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω σε άλλη αυτό τον ρόλο». Ποιος είναι όμως αυτός ο ρόλος που η Τέρνερ επιθυμούσε διακαώς και, κυρίως, ποια είναι η Τζόαν;Η Τζόαν Χάνινγκτον έμεινε στην Ιστορία ως η «νονά» της κλοπής των διαμαντιών τη δεκαετία του ’80. Ενα από τα περιβόητα κόλπα της ήταν να καταπίνει χούφτες από άκοπα διαμάντια στο κοσμηματοπωλείο όπου εργαζόταν. «Δεν υπάρχει καλύτερο θησαυροφυλάκιο από το στομάχι σου», διατεινόταν. Πριν ξεκινήσει τη διαβόητη δράση της ήταν μια βάναυσα κακοποιημένη γυναίκα, αρχικά από τον πατέρα της και στη συνέχεια από τον σύζυγό της, η οποία στην πρώτη ευκαιρία δραπέτευσε από το σπίτι της μαζί με την κόρη της, άλλαξε πόλη και ταυτότητα και ξεκίνησε καινούρια ζωή: αυτή που περιέγραψε πολύ γλαφυρά στην αυτοβιογραφία της «I am what I am», που κυκλοφόρησε το 2004 και αποτέλεσε την πρώτη ύλη για τη σειρά, στο σενάριο της οποίας έβαλε παρεμπιπτόντως το χεράκι της και η ίδια ως σύμβουλος. Εκτός, όμως, από την επιδεξιότητά της στην κλοπή των πολύτιμων μύθων, η «νονά» ήταν επιπλέον άσος στις μεταμφιέσεις και μιμούνταν προφορές με παροιμιώδη ευκολία. Αυτός ήταν και ο λόγος που για χρόνια παρέμενε αόρατη και ασύλληπτη, αλλά και ένα από τα σημεία που ιντρίγκαραν την Τέρνερ ερμηνευτικά.«Οταν κάνω κάτι με τη φωνή μου αλλά εμφανισιακά είμαι ο εαυτός μου είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταμορφωθώ σε κάποια άλλη. Στην περίπτωση της Τζόαν με βοήθησαν οι μεταμφιέσεις. Φορούσα την περούκα, περνούσα δύο ώρες στο δωμάτιο του μακιγιάζ, πρόσθετα τις βάτες, άλλαζα προφορά και ξαφνικά ήμουν η Τζόαν». Για την Τέρνερ, βέβαια, η Χάνινγκτον δεν είναι απλώς μια βιρτουόζα της κλοπής με εκπαιδευμένο στομάχι. «Κατά βάθος είναι μια μητέρα που αγαπάει το παιδί της και θα κάνει τα πάντα γι’ αυτό.Εγώ νομίζω ότι οποιαδήποτε μητέρα θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί της σε αυτό το σημείο». Ως μητέρα δύο παιδιών, της 4χρονης Γουίλα και της δίχρονης Ντελφίν, η Τέρνερ αν μη τι άλλο αναφέρεται στον εαυτό της.Δεν είναι, όμως, μόνο η μητρική αγάπη που έπαιξε τον ρόλο συνδετικού κρίκου με την ηρωίδα της. «Ελπίζω αυτή η σειρά να δείξει ότι μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα. Συνήθως υποδύομαι το θύμα. Η Τζόαν έζησε φριχτά πράγματα, αλλά δεν είναι θύμα. Πήρε τη ζωή της στα χέρια της». Αυτό που με άλλα λόγια επιχειρεί να κάνει πλέον και η ίδια η Τέρνερ, που το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει βορά του Τύπου και του πρώην συζύγου της.Γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι αυτό που της στοίχισε περισσότερο στο διαζύγιό της με τον Τζόνας, ύστερα από τέσσερα χρόνια φαινομενικά ανέφελου γάμου, δεν ήταν τόσο η απώλεια του συζύγου όσο οι λόγοι που είχε προβάλει ο ίδιος ως αιτία. Κατά τον Τζόνας, η Τέρνερ ήταν αδιάφορη μητέρα και προτιμούσε να επενδύει τον χρόνο της στα πάρτυ παρά στα παιδιά της, δήλωση που είχε κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και των εντύπων και είχε αμαυρώσει την υπόληψή της. «Ηταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου», θυμάται σήμερα η ίδια. Προς υπεράσπισή της, πάντως, είχαν σπεύσει χιλιάδες θαυμαστές της αντιπαραβάλλοντας αποσπάσματα από παλιότερες κοινές συνεντεύξεις του πρώην ζεύγους, όπου η Τέρνερ συστηνόταν ως σπιτόγατα και στοργική μητέρα και ο Τζόνας ως αμετανόητος γλεντζές που βαριόταν να μένει κλεισμένος μέσα στους τέσσερις τοίχους. Κοινώς, ο ποπ σταρ είχε διαστρεβλώσει την αλήθεια.«Νομίζω ότι τέτοια άρθρα δέκα χρόνια πριν θα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση. Ηταν, όμως, πραγματικά αναζωογονητικό να βλέπεις ότι ο κόσμος δεν πίστεψε αυτή την τόσο μισογύνικη εκδοχή τού τι συνέβαινε στη ζωή μου», ανέφερε η Τέρνερ σε πρόσφατη συνέντευξή της, προσθέτοντας για κερασάκι τον δικό της οβολό στην απενοχοποίηση των μανάδων που κάπου-κάπου θέλουν να το ρίχνουν έξω: «Ακόμα, όμως, κι αν βγω για ένα ποτό ένα σαββατόβραδο τι πειράζει; Θέλω να πω ότι, για όνομα του Θεού, δεν υπάρχει κανένας στον πλανήτη που να αξίζει ένα ποτήρι κρασί περισσότερο από μια μητέρα».Σήμερα η Τέρνερ δηλώνει ότι είναι σε μια καλή φάση της ζωής της. Η διαμάχη με τον Τζόνας μάλλον έχει μπει για τα καλά στο συρτάρι, η ερμηνεία της στο «Joan» χαίρει της επιδοκιμασίας των κριτικών και τους τελευταίους μήνες ένας νέος άνδρας τη συντροφεύει στη ζωή και τις παπαρατσικές φωτογραφίες, ήτοι ο Πέρεγκριν Πίρσον, Βρετανός αριστοκράτης και πλούσιος κληρονόμος. Το λες και αναβάθμιση μετά τον ποπ σταρ. Το επικροτεί και η Τζόαν.