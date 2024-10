Αναστασία Γιάμαλη: Εγώ βγήκα να πω ένα ρεπορτάζ, γιατί ασχολούνται με το μαλλί και το ντεκολτέ μου;

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d4s59ei744f5)

αναφέρθηκε στα σεξιστικά σχόλια που δέχεται και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει, στην εμφάνισή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.Αρχικά, η γνωστή παρουσιάστρια υποστήριξε πως υπάρχει η λεγόμενη «αστυνομία του τόνου» που εδράζεται στα έμφυλα στερεότυπα και κυριαρχεί στον χώρο της δημοσιογραφίας.Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι όπως και στην τηλεόραση έτσι και στην κοινωνία δεν έχουμε συνηθίσει γυναίκες που εκφράζουν την άποψή τους και δη έντονα, όπως το κάνω εγώ. Γι' αυτό ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωπες με αυτό που λέμε "tone policing", την "αστυνομία του τόνου μας", ότι μιλάει πάρα πολύ έντονα αυτή, σόρρυ κιόλας ε; Καταλαβαίνω πως κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να τους ενοχλεί γιατί έχουν συνηθίσει το σωστό, το δίκαιο το ρεπορτάζ και την ανάλυση, π.χ. για να μιλήσω για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαι εγώ, θα την κάνει πάντα ένας άνδρας και ενεδεχομένως η κυρία θα είναι εκεί για να πάρει ή να δώσει τον λόγο ή να διαβάσει το on. Είμαστε πολύ περισσότερο από αυτό οιγυναίκες εργαζόμενες στον χώρο δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Αυτό το βίωμα όμως είναι κάθε γυναίκας που ζει και εργάζεται εκεί έξω».Εν συνεχεία, πρόσθεσε: «Πόσες νέες γυναίκες δεν έχουν έρθει αντιμέτωπες με τα σχόλια ενός μεγαλύτερου συνήθως άντρα, ότι "έλα μωρέ, κοριτσάκι μου, εμείς θα σου πούμε πώς γίνεται", πόσες γυναίκες έχουν έρθει αντιμέτωπες με σχόλια για την εμφάνισή τους για να μην αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο έλεγαν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή; Π.χ. Νατάσσα Μποφίλιου με την οποία ξεκινήσατε και με υποδεχτήκατε και χάρηκα πολύ. οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με ένα σωρό εμπόδια που στις μέρες μας τα αναγνωρίζουμε και είναι θετικό, αλλά πάντα θα υπάρχει κάποιος ή κάποια να πει "έλα μωρέ, γκρινιάζετε". Γιατί το δικό μου είναι γκρίνια και το δικό σου είναι παράπονο; Γιατί εγώ είμαι γλωσσού και εσύ είσαι ομιλητικός και δυναμικός; Όλα αυτά είναι στερεότυπα, τα οποία νομίζω είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να τα υπερκεράσουμε».Σχετικά με το αν η κοινωνία είναι έτοιμη να εξαλείψει τον σεξισμό και να προχωρήσει μπροστά όσον αφορά στην ισότητα ανάμεσα στα φύλα, η παρουσιάστρια είπε: «Νομίζω ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Δεν είναι γραμμικά τα πράγματα, όπως δεν είναι και γραμμική η εξέλιξη της ανθρωπότητας. Έτσι, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ναι υπάρχει μια πλευρά που λέει περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη συμπερίληψη, περισσότερη διεκδίκηση, πιο ευρύχωρη ματιά στα πράγματα. Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά που λέει "όχι, εσένα η δουλειά σου είναι στην κουζίνα σου" και θα φροντίσουμε και μέσω των social media για παράδειγμα να σου μιλήσουμε για τις tradwives, που είναι και υποστηρίκτριες και του Τραμπ για να φέρω αυτό το παράδειγμα, που τους αρέσει πάρα πολύ να πλάθουν κουλουράκια μόνο».Επιπλέον, η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε στα αρνητικά και σεξιστικά σχόλια που δέχεται η ίδια τα οποία δεν αφορούν τη δουλειά της, αλλά στοιχεία της εμφάνισής της: «Δεν έχω πρόβλημα με την κριτική, μπορώ να την αντιμετωπίσω. Αρκεί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κριτική δεν αφορά αν αρέσει το μαλλί μου, το eyeliner μου, ή το φόρεμα, τα οποία στη δική μας δουλειά είναι διαλεγμένα από τους καλύτερους και τις καλύτερες επαγγελματίες του χώρου. Ενοχλείστε με αυτό που λέω. Its ok. Αλλά ας το βρούμε, να λέμε αλήθεια».Κλείνοντας, η Αναστασία Γιάμαλη παραδέχτηκε ότι πια έχει συνειδητοποιήσει ότι τα σχόλια εν τέλει δεν αφορούν την εμφάνισή της, αλλά το επιχείρημα το οποίο προβάλλει και το οποίο δυσαρεστεί ορισμένους: «Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Στο παρελθόν με στενοχωρούσε πάρα πολύ, γιατί έλεγα “εγώ βγήκα να πω ένα ρεπορτάζ γιατί ασχολούνται με το μαλλί μου - που μπορεί να είναι πιο ξανθό - ή το ντεκολτέ μου - που μπορεί να είναι πιο πληθωρικό - ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο;”. Εγώ τα είχα διαβάσει, τα είχα μάθει τα του ρεπορτάζ, είχα ψάξει. Τώρα κατάλαβα πως δεν είναι το ντεκολτέ και το μαλλί, αλλά είναι το επιχείρημα που ενοχλεί. Δεν πειράζει εδώ θα είμαι να το επαναλαμβάνω μέχρι να το συνηθίσετε και εδώ θα είμαι και για όλες τις υπόλοιπες εκεί που έξω που θεωρούν ότι ακόμα είναι για το μαλλί ή το ντεκολτέ».