Kaos: Το Netflix το ακύρωσε μετά από μία σεζόν - Ο Δίας του Τζεφ Γκόλντμπλουμ δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό

Το Netflix ανακοίνωσε την ακύρωση της σειράς Kaos , της πρωτότυπης κωμωδίας βασισμένης στην ελληνική μυθολογία, η οποία έκανε πρεμιέρα στα τέλη Αυγούστου 2024.Η σειρά, που συγκέντρωσε την προσοχή με το ιδιαίτερο της σενάριο και την ασυνήθιστη προσέγγιση στους θεούς της Ελλάδας, δεν θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν, παρά την παρουσία της για τέσσερις εβδομάδες στο top 10 του Netflix.Το "Kaos", που δημιουργήθηκε από τη σεναριογράφο Charlie Covell ("The End of the F***ing World"), είχε ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον Jeff Goldblum στον ρόλο του Δία, τον οποίο υποδύθηκε με μια πιο αβέβαιη και εύθραυστη πλευρά.Η πλοκή εξελισσόταν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, στο φαντασιακό Ηράκλειο της, όπου ο Δίας κρατά αιχμάλωτο τον Προμηθέα (Stephen Dillane) μετά από την απόπειρα του τελευταίου να ανατρέψει τη θεϊκή του κυριαρχία. Οι περιπέτειες που ακολουθούν συγκεντρώνουν τρεις ανθρώπινους ήρωες, την Ευρυδίκη (Aurora Perrineau), την Αριάδνη (Leila Farzad) και τον Κάνεο (Misia Butler), στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον Προμηθέα να εκθρονίσει τον Δία.Παρά την αρχική θετική ανταπόκριση και την υψηλή ποιότητα παραγωγής,Η σειρά κατέληξε να θεωρείται υπερφορτωμένη από πολλούς κριτικούς, συμπεριλαμβανομένης της Aramide Tinubu του, η οποία ανέφερε ότι το "Kaos"Αν και η σειρά παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες στο top 10 της πλατφόρμας και έφτασε στην τρίτη θέση την δεύτερη εβδομάδα της προβολής της, το συνολικό ενδιαφέρον του κοινού δεν ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει τη συνέχιση της. Το Netflix ανέφερε ότι το "Kaos" συγκέντρωσε συνολικά 5,9 εκατομμύρια θεάσεις, αριθμός που θεωρήθηκε χαμηλός συγκριτικά με άλλες δημοφιλείς παραγωγές της πλατφόρμας.Η είδηση της ακύρωσης επιβεβαιώθηκε αρχικά από την πρωταγωνίστρια Aurora Perrineau, η οποία με μια συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram –που αργότερα διαγράφηκε– εξέφρασε τη λύπη της για το πρόωρο τέλος της σειράς.ανέφερε η Perrineau.Το "Kaos" μπορεί να μην κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του, αλλά η ακύρωσή του αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δυσκολία στη δημιουργία σειρών που να ισορροπούν μεταξύ δημιουργικής φιλοδοξίας και εμπορικής επιτυχίας.