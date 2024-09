Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς αντέδρασε ο πατέρας της όταν την είδε σε τολμηρή σκηνή στην τηλεόραση

Κλείσιμο

αποκάλυψε την αντίδραση του πατέρα της και του παππού της, όταν παρακολούθησαν μία από τις πιο τολμηρές σκηνές της καριέρας της.Η 27χρονη ηθοποιός, που έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιτυχημένα projects όπως το Anyone but You, το Immaculate και το The White Lotus, μίλησε για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα της στο Χόλιγουντ και την αντίδραση της οικογένειάς της, ειδικά όταν πρόκειται για ρόλους με σεξουαλικό περιεχόμενο.Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους της ήταν αυτός της Κάσι Χάουαρντ στην επιτυχημένη σειρά του HBO, Euphoria . Το σκληρό δράμα, που διαδραματίζεται σε ένα λύκειο στην Καλιφόρνια, εξετάζει θέματα όπως η κατάχρηση ναρκωτικών, το revenge porng, η ψυχική ασθένεια και η βία. Η Κάσι, ειδικότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ζητήματα όπως η άμβλωση, η απιστία και η χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της υπερσεξουαλικοποίησης.Παρόλο που η σειρά έχει λάβει θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό για τον τρόπο που προσεγγίζει αυτά τα δύσκολα θέματα, προκάλεσε αμηχανία για τους ηθοποιούς της, όταν προβλήθηκε σε φίλους και συγγενείς.