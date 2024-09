Lady Gaga για Μάικλ Πολάνσκι: Η μαμά μου τον συνάντησε πρώτη και μου είπε «νομίζω ότι μόλις γνώρισα τον άντρα σου»

Lady Gaga and Michael Polansky at the 81st Venice Film Festival. pic.twitter.com/q7SuhIUHxb

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Πολάνσκι φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μεταξύ 2002 και 2006. Αποφοίτησε με πτυχίο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών.

Ο Πολάνσκι εργάζεται σήμερα ως επιχειρηματίας που κατέχει διάφορους ρόλους μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, βοήθησε στη δημιουργία του «Parker Foundation» το 2015 μαζί με τον Σον Πάρκερ, συνιδρυτή του Facebook και του Napster, όπου έχει διατελέσει εκτελεστικός διευθυντής για πάνω από μια δεκαετία. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός στοχεύει στη δημιουργία θετικών αλλαγών στην παγκόσμια δημόσια υγεία, τις βιοεπιστήμες και τη συμμετοχή των πολιτών.



Επιπλέον, ο Πολάνσκι είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Parker Institute for Cancer Immunotherapy», το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα για τις θεραπείες του καρκίνου. Μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι αυτός και η Gaga δέθηκαν για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον που δείχνουν στη φιλανθρωπία, καθώς η Gaga είναι πολύ παθιασμένη με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και ευεξίας των νέων ανθρώπων μέσω του Ιδρύματός της «Born This Way».



Το ζευγάρι έχει επίσης συνεργαστεί για να ωφελήσει και να συγκεντρώσει χρήματα για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του «One World: Together at Home συναυλία», την οποία είχε διοργανώσει η Gaga.

Η Lady Gaga φόρεσε ένα ασπρόμαυρο πουά μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου. Εντωμεταξύ, ο 46χρονος σύντροφός της επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο, φορώντας ένα σακάκι πάνω από το πουκάμισό του και ένα ασορτί παντελόνι, τα οποία συνδύασε και εκείνος με μαύρα γυαλιά ηλίου.Η Gagaτον Ιούλιο, όταν αναφέρθηκε στον μακροχρόνιο σύντροφό της ως αρραβωνιαστικό της, ενώ τον παρουσίαζε στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ειδήσεις σήμερα:



Ο πόλεμος της μαντινάδας στον ΣΥΡΙΖΑ: «Zεις τη μεγάλη σου στροφή γύρω απ’ τον εαυτό σου» απαντά ο Μωραΐτης στον Πολάκη



Συμφωνήσαμε με το Netflix να μην διατεθεί το «Famagusta» πουθενά αλλού εκτός Ελλάδας, λέει η Τουρκία



«Δεν θέλω να πληρώσουν, θέλω να πονέσουν» λέει η μητέρα του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική