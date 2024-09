Σε άλλη φωτογραφία που ανάρτησε η Άλκηστις Μαραγκουδάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, φαίνεται ο στολισμός που επέλεξε το ζευγάρι για τον γάμο του στο Ντολμά Μπαχτσέ.Γυναικάς, ρομαντικός ο Ιλιτζαλί στα 52 του χρόνια μετρά ήδη στο ενεργητικό του τέσσερις γάμους, τρία διαζύγια, τέσσερις κόρες, μία μακρόχρονη σχέση και δεκάδες σύντομους δεσμούς.Μετά το πρώτο του διαζύγιο και την περιπλάνησή του σε γυναικείες αγκαλιές, το 2003 ξαναπαντρεύεται μία εντυπωσιακή μελαχρινή τουρκάλα την Ζεϊνέπ. Θα αποκτήσουν δύο κόρες και όλοι θα μιλούν για ένα ιδανικό, ευτυχισμένο ζευγάρι. Οι κοσμικές στήλες θα απαθανατίζουν το ζευγάρι σε κάθε του κίνηση και οι ίδιοι τροφοδοτούν τις κοσμικές στήλες ανοίγοντας το σπίτι τους και χαρίζοντας τρυφερά ενσταντανέ στους παπαράτσι. Η Ζεϊνέπ πολύ ερωτευμένη με τον άντρα της και ευτυχισμένη από την πολυτελή ζωή της εξομολογείται πως βρήκε τον άντρα της ζωής της και πως μαζί θα γεράσουν. Ομως δεν υπολόγισε καλά.Λίγα χρόνια αργότερα την ευτυχία τους θα γκρεμίσει το σκάνδαλο που θα ξεσπάσει από την πληροφορία ότι ο Ατζούν ερωτεύθηκε την κατά πολλά χρόνια νεότερή του Σεϊμά Σουμπάσι. Τα αφιερώματα στα περιοδικά δίνουν και παίρνουν, τα εξώφυλλα όλα είναι αφιερωμένα στο σκάνδαλο της εξωσυζυγικής σχέσης του τούρκου μεγιστάνα των μίντια. Ποια είναι η νεαρή ξανθιά που μπήκε ανάμεσα στο ζευγάρι;Η σύζυγος του Ατζούν μόλις θα πληροφορηθεί τις αταξίες του συζύγου της θα αποφασίσει να τον εκδικηθεί με ό,τι μέσο έχει. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να διεκδικήσει ένα μεγάλο ποσό από τη περιουσία του. Οι πληροφορίες που έρχονται για το προφίλ της γυναίκας που μπήκε ανάμεσά τους τη κάνουν να εξοργιστεί ακόμη περισσότερο. Μόλις 26 ετών, μοντέλο και υπερφιλόδοξη. Με τα χρήματα που είχε κερδίσει σε τηλεπαιχνίδι η Σεϊμά δημιουργεί την δική της εταιρεία ένδυσης και αρχίζει καριέρα ως ενδυματολόγος στην τηλεόραση.Στην διάρκεια του “So you think you can dance” ο παρουσιαστής Ατζούν και η ενδυματολόγος Σεϊμά θα γνωριστούν και θα έρθουν πολύ κοντά. Τόσο πολύ μάλιστα που εκείνη μένει έγκυος. Η δικαστική διαμάχη οργιάζει. Η πρώην σύζυγος του Ιλιτζαλί διεκδικεί τη μισή περιουσία του έχοντας προσλάβει τους πιο ισχυρούς τούρκους δικηγόρους. Η είδηση της εγκυμοσύνης παγώνει τα πάντα. Η Ζεϊνέπ αναγκάζεται να συμβιβαστεί και να υποχωρήσει πληγωμένη έχοντας αποδεχτεί έναν έντιμο συμβιβασμό. Ο Ατζούν αρνείται να μιλήσει για όλη αυτή την περιπέτεια. Περιμένει την τέταρτη κόρη του και δηλώνει πανευτυχής αποφεύγοντας να κάνει το παραμικρό σχόλιο. Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του τον οποίο η Σεϊμά δημοσιοποιεί στο instagram πότε με τον σύντροφό της και πότε με την μικρή κόρη τους.Φυσικά ακολούθησε ένας μεγαλοπρεπής γάμος, υπερπαραγωγή. Πολλοί υποστηρίζουν πως ο Ατζούν ήταν αυτός που ήθελε τον γάμο και η Σεϊμά το απέφευγε. Κάποια στιγμή, στο ταξίδι του ζευγαριού στην Ελλάδα για να δώσει το «παρών» στον τελικό του «Survivor» , η Σεϊμά φορά ένα μεγάλο μονόπετρο και αρχίζουν οι φήμες για επικείμενο γάμο. Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν όταν τον Ιούλιο του 2017 ταξίδεψε στην Μύκονο με τις φίλες της σε πολυήμερο bachelorette…Λίγες μέρες μετά θα φτάσει και ο Ατζούν στο Νησί των Ανέμων και πλέον είναι επίσημο ότι το ζευγάρι θα πραγματοποιήσει τον γάμο του σε λίγες εβδομάδες. Τα πάρτι της Σεϊμά δεν τελειώνουν στη Μύκονο. Ακολουθούν πάρτι στα τουρκικά παράλια και στη συνέχεια ένα μεγάλο ταξίδι στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχει στο περίφημο πάρτι «Burning Man» στο Black Rock Desert. Στη Νέα Υόρκη η Σεϊμά θα επισκεφτεί οίκους μόδας και θα αγοράσει πολλά ρούχα. Για μία ακόμη φορά θα συναντηθεί με τον Ατζούν ο οποίος επισκέπτεται συχνά την πόλη για επαγγελματικούς λόγους. Τα βράδια η Σεϊμά δεν παρέλειπε να επισκέπτεται τα πιο δημοφιλή κλαμπ παρέα με τις καλλονές φίλες της. Μετά από ολιγοήμερη επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη η κυρία Αλιτζαλί επιβιβάστηκε πριν από μία εβδομάδα στο ιδιωτικό τζετ του συζύγου της και πήγε στο Σεν Τροπέ.Ο γάμος τους στο Σεν Τροπέ θα θυμίζει παραμύθι και οι 300 καλεσμένοι τους εντυπωσιάζονται από τον πλούτο και την τελειότητα της διοργάνωσης. Μετά την καθιερωμένη δεξίωση η Σεϊμά η οποία έχει πάθος με το clubbing πηγαίνει στο Caves Du Roy, όπου μουσική παίζει ο διάσημος dj Solomun... Την επόμενη ημέρα η Σεϊμά, έχοντας πληροφορηθεί τις αντιδράσεις του τούρκικου Τύπου για τις απίστευτες σπατάλες της γαμήλιας δεξίωσης και των αγορών της περιορίστηκε σε μία και μοναδική ανάρτηση «Of this be sure: you do not find the happy life… you make it»...Λογικά, η συγκεκριμένη ανάρτηση της πρώην κυρίας Ιλιτζαλί ήταν το μότο της κι όχι ένα απλό μήνυμα σε όσους προσπάθησαν να την παρουσιάσουν ως “πέτρα του σκανδάλου” στην ζωή του Τούρκου Μιντιάρχη.Θα συνεχίσει τη ζωή της με πολλά ταξίδια, μεταμορφώσεις και ατελείωτο clubbing. Σε κάποιες φωτογραφίες του λογαριασμού της θα είναι και ο Ατζούν όσο περνάει όμως ο καιρός οι κοινές εμφανίσεις τους αραιώνουν. Η τελευταία κοινή φωτογραφία τους δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στις 15 Οκτωβρίου εκείνου του έτους. Ακολούθησε η ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από μία ακρόαση που διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά. Κι ένας γάμος που διήρκεσε μόλις δεκατρείς μήνες.Ο Ατζούν και η Σεϊμά χώρισαν, αν και όπως έσπευσε να διευκρινίσει άλλωστε και ο ίδιος, έκαναν και οι δύο μεγάλες προσπάθειες για να σωθεί αυτός ο γάμος αλλά δεν τα κατάφεραν. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε η είδηση, πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για εξωσυζυγικές σχέσεις και των δύο. Ο Ατζούν μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς διέψευσε ότι υπάρχουν τρίτα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές και περιορίστηκε να πει πως ο γάμος μπορεί να τελείωσε όμως η σχέση τους παραμένει καλή. Αλλωστε το πρώην ζευγάρι έχει μία μικρή κορούλα, την Μελίσα, η οποία είναι ο καρπός του έρωτά τους.Η 25χρονη Ayca από την Τουρκία είχε κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της δίπλα στον Ατζούν το 2020, όταν και κυκλοφόρησε μία κοινή τους φωτογραφία, όπου απολάμβαναν τις διακοπές τους στο κότερό του.Το γεγονός μάλιστα, που είχε συζητηθεί πολύ τότε, ήταν η ομοιότητα της νεαρής νοσηλεύτριας με την πρώην σύζυγο του παραγωγού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ειδύλλιο του Ατζούν και της Ayca δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς διατηρούν και οι δύο χαμηλό προφίλ.