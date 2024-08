Κλείσιμο

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφοςγιόρτασε το τέλος των γυρισμάτων του «», τη τρίτη ταινία της επιτυχημένης σειράς «» με πρωταγωνιστή τον, στον εμβληματικό ρόλο του επιθεωρητή Μπενουά Μπλανκ.Σε ανάρτησή του στο Ιnstagram, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε μία φωτογραφία από το γύρισμα γράφοντας στη λεζάντα: «Και αυτό ήταν το τέλος του "Wake Up Dead Man". Ευχαριστούμε το καλύτερο συνεργείο στον κόσμο και το πιο λαμπρό καστ. Αυτή η εμπειρία ήταν εξαιρετικά ιδιαίτερη και ανυπομονώ να ενώσω τα κομμάτια και να σας δείξω τι φτιάξαμε».Την ανάρτηση συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο από ένα νεκροταφείο και κοντινό σε μία πινακίδα που έγραφε: «Παρακαλώ να προσέχετε τους τάφους».Το λαμπερό καστ της τρίτης συνέχειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Κέρι Ουάσινγκτον, Τζος Ο'Κόνορ, Μίλα Κούνις, Κέιλι Σπέινι, Άντριου Σκοτ, Τζέρεμι Ρένερ και Γκλεν Κλόουζ.Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες κάποια στιγμή μέσα στο 2025.