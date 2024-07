JoJo Siwa knows how she wants to create her family.https://t.co/gy4AB1AX6p — Entertainment Tonight (@etnow) July 20, 2024

Κλείσιμο

μίλησε για το ενδεχόμενο να κάνει οικογένεια.Στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «If It Were Me» του Cosmopolitan, η 21χρονη τραγουδίστρια και influencer αποκάλυψε πώς σκοπεύει να αποκτήσει παιδιά μια μέρα.«Επειδή είμαι φουλ γκέι, πρέπει να σχεδιάσω μια εγκυμοσύνη πολύ διαφορετικά από ό,τι ένας στρέιτ άνθρωπος», δήλωσε η Siwa, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε στο New York City Pride. «Στην πραγματικότητα θέλω να πάρω τρία ωάρια, να γονιμοποιήσω τρία ωάρια και να έχω τρεις παρένθετες μητέρες. Οπότε τεχνικά, θα είναι όλα από την ίδια παρτίδα, αλλά θα γεννηθούν ξεχωριστά».«Θα έχω τις παρένθετες μητέρες μου, τα μωρά μου», συνέχισε. «Ίσως τα γενέθλιά τους να πέσουν σε διαφορετικές μέρες και μπορούν να είναι σαν τρίδυμα, αλλά, όχι ακριβώς».Η Siwa όχι μόνο ξέρει πώς θέλει να φέρει σε αυτόν τον κόσμο τα παιδιά της, αλλά ξέρει και πώς θα τα ονομάσει. Ενώ, επισήμανε ότι θα χώριζε από τη σύντροφο που δεν θα ήταν σύμφωνη με τα ονόματα που επέλεξε - Φρέντι, Έντι και Τέντι.«Αυτό είναι κάτι που συζητώ πολύ νωρίς με συντρόφους. Λέω: "Για να ξέρετε, υπάρχουν τρία παιδιά και τα ονόματά τους είναι Φρέντι, Έντι και Τέντι. Θα κάνω όσα περισσότερα θέλετε, αλλά τα FET [σ.σ. Φρέντι, Έντι και Τέντι] θα έρθουν και θα είναι εδώ σε τρία χρόνια, είτε σας αρέσει είτε όχι», δήλωσε η Siwa. «Αυτά είναι τα μικρά μου και κανείς δεν έρχεται πριν από τα μικρά μου».Όσο για το ποια θα είναι η σύντροφός της, αυτό μένει να το δουν οι θαυμαστές της. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η Siwa εντοπίστηκε να φιλάει τη διαγωνιζόμενη του «So You Think You Can Dance», Μάντισον Ρουζ Αλβαράδο, στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.: Shutterstock