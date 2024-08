Πολ Μέσκαλ, ο Μονομάχος με τα... Gucci

Με τις φίλες του Τζούλια Γκάρνερ (αριστερά) και Μπεατρίς Γκρανό

Ο παγκόσμιος πρέσβης του Gucci στο πρόσφατο σόου του οίκου στο Μιλάνο

Λίγη πούδρα πριν εμφανιστεί στα πλήθη

Ο 28χρονος Ιρλανδός είναι ο νέος αγαπημένος του Χόλιγουντ

Και με τη Νάταλι Πόρτμαν;

Και με την Αντζελίνα Τζολί; Ο θησαυρός για τον Τύπο αποδείχθηκε άνθρακας

Με τη συμπρωταγωνίστρια Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς (αριστερά) και την τότε αγαπημένη του Φοίβη Μπρίτζερς (2022) 4. Το «Normal People» του χάρισε το πρώτο του BAFTA

H προϋπηρεσία του Μεσκάλ στο ποδόσφαιρο τον έκανε ιδανικό «Μονομάχο ΙΙ» στα μάτια του Ρίντλεϊ Σκοτ

Με τα αδέλφια του Ντόναχα και Νελ

Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις για τον Πολ Μεσκάλ είναι ότι λατρεύει τα σορτσάκια. Οχι τις βερμούδες, τα κοντά. Χειμώνα - καλοκαίρι. Και οι παπαράτσι λατρεύουν τον Μεσκάλ με τα μυώδη πόδια του γυμνά, αφού οι φωτογραφίες του γίνονται viral.Είτε χαμένος στις μουσικές σνιφάρει ουσίες στο Γκλάστονμπερι, όπως πριν από λίγες μέρες, είτε ανεβαίνει στις πιο σον σον πασαρέλες στην υφήλιο: στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο εμφανίστηκε με ένα απέριττο casual σύνολο -γαλάζιο πουκάμισο και ένα σορτς, τι άλλο;- στο σόου του Gucci, του οποίου είναι και παγκόσμιος πρέσβης. Κι ας έμοιαζε ότι είχε ξεχάσει να φορέσει παντελόνι. Ναι, το Mescal Effect έχει απενοχοποιήσει πλήρως το παρωχημένο μέχρι πρόσφατα look με κοντοπαντέλονα που μετά βίας καλύπτουν ως τη μέση τους ανδρικούς μηρούς. Αλλά βέβαια, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά του.Γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου του ’96, ο σέξι Ιρλανδός μπήκε με φόρα στη σόουμπιζ ενσαρκώνοντας τον ευαίσθητο Κόνελ στη σειρά «Normal People» (2020) -τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας της Σάλι Ρούνεϊ- κατακτώντας το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα BAFTA του 2021, έκαψε καρδιές στη μεγάλη οθόνη με το ρομαντικό «All of Us Strangers» (2023), ενώ έχει προταθεί και για Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Aftersun» (2022).Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στη «Χαμένη Κόρη» (2021), βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ελενα Φεράντε σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ - ναι, η ταινία που γυρίστηκε στις Σπέτσες με πρωταγωνίστριες την Ντακότα Τζόνσον και την Ολίβια Κόλμαν και παρότι περιμέναμε μετά κλάδων και βαΐων από το Netflix προβλήθηκε μόνο στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του ’22.Στη σύντομη καριέρα του στην υποκριτική, ο Μεσκάλ έχει μια αξιόλογη παρουσία στη θεατρική σκηνή, την οποία ανέκαθεν προτιμούσε από τις κάμερες αφού «οι οντισιόν για τηλεοπτικούς ρόλους μού φαίνονταν εξευτελιστικές», και έχει κατακτήσει ένα Βραβείο Ολιβιέ.Ξεχωρίζοντας για την ωριμότητά του από πολύ μικρός αλλά και για τη σωματική δύναμή του, πριν ασχοληθεί με την ηθοποιία έπαιζε μετά μανίας ποδόσφαιρο και θριάμβευε σκοράροντας από τη θέση του επιθετικού. Μέχρι που ένας τραυματισμός τον απομάκρυνε παντοτινά από τα ιρλανδικά γήπεδα ανοίγοντας τις πόρτες για το Χόλιγουντ. Το 2017, με το πτυχίο υποκριτικής από το Trinity College του Δουβλίνου στο χέρι, ξεκίνησε να κυνηγά το άλλο μεγάλο όνειρό του.Και να που σήμερα ο πλανήτης -τρόπος του λέγειν- κρατάει την ανάσα του μέχρι τις 22 Νοεμβρίου που ο « Μονομάχος ΙΙ » θα βγει στις αίθουσες, με τον 28χρονο σταρ να κατακτά και τις ρωμαϊκές αρένες. «Η μύτη μου μοιάζει λίγο με των Ρωμαίων. Αυτή η μύτη, την οποία πραγματικά σιχαινόμουν στο γυμνάσιο και για την οποία συνήθως με κορόιδευαν, αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμη όταν ο Ρίντλεϊ Σκοτ αναζητούσε τον Μονομάχο ΙΙ», ομολόγησε πρόσφατα στο «Vantiy Fair» μιλώντας για τη συνεργασία του με τον μεγάλο Βρετανό σκηνοθέτη. Χρειάστηκε ένα τηλεφώνημα ούτε μισής ώρας για να κλείσουν την πολυαναμενόμενη δουλειά τους, αφού γνωρίζοντας την προϋπηρεσία του στο ποδόσφαιρο ο Σκοτ δεν ζήτησε ούτε μισό δοκιμαστικό για να πειστεί ότι είναι ο ιδανικός για τον ρόλο - τίποτα δεν πάει χαμένο.Στον «Μονομάχο ΙΙ» ο Μεσκάλ υποδύεται τον Λούσιο, τον οποίο γνωρίσαμε στον πρώτο «Μονομάχο» ως νεαρό γιο της Λουσίλα (Κόνι Νίλσεν), κόρης του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου. Με τις εικόνες που κατέκλυσαν τα Μέσα αμέσως μόλις δημοσιεύτηκαν σε παγκόσμια πρωτιά στο «Vanity Fair», ας πούμε ότι μας άνοιξε η όρεξη να απολαύσουμε διεξοδικά τον διάδοχο του Μάξιμου ως κεντρικό ήρωα της ταινίας, ελπίζοντας να φανεί αντάξιος του επικού Ράσελ Κρόου από το μακρινό 2000. «Η ταινία θίγει το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι να κάνουν για να επιβιώσουν, αλλά και τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να νικήσουν. Τόσο στην αρένα όσο και στο πολιτικό σκηνικό όπου δίνονται μάχες για την εξουσία.Τι απέγινε η ανθρωπιά; Η αγάπη, οι οικογενειακοί δεσμοί; Θα νικήσει η απληστία;», δίνει μια γεύση για την υπόθεση που εκτυλίσσεται σε έναν προαιώνιο αλλά και τόσο σημερινό κόσμο.Η προετοιμασία του για τον απαιτητικό ρόλο δεν έμοιαζε με προπόνηση μποντιμπιλντερά που πάει για το χρυσό. Ο καλογραμμωμένος Μεσκάλ επικεντρώθηκε περισσότερο στη χορογραφία μάχης (μελετημένες κινήσεις ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα των ηθοποιών) παρά στο φούσκωμα: «Με ένοιαζε μόνο να δείχνω δυνατός, κάποιος ικανός να κάνει ζημιά όταν αρχίσουν τα δύσκολα. Οταν γυμνάζεσαι αποκτάς μυς που μπορεί να θεωρούνται ωραίοι, όμως στην πραγματικότητα είναι η αίσθηση ότι το σώμα σου είναι δυνατό που σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά και τελικά να δείχνεις διαφορετικός», λέει αποτρέποντας από πονηριές.Στα προσωπικά τώρα, ο Μεσκάλ είναι τάφος και άφαντος από το 2020 στα social media. Δεν υπάρχει τρόπος να τον προσεγγίσεις διαδικτυακά, δεν θέλει να μοιράζεται πληροφορίες για τον εαυτό του. Παραδόξως, το ένα από τα ελάχιστα γνωστά ειδύλλιά του, αυτό με τη σταρ της indie folk μουσικής Φοίβη Μπρίτζερς, είχε ξεκινήσει στο Twitter όταν άρχισαν να ανταλλάσσουν πικάντικα μηνύματα τον Μάιο του 2020.Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά, ο Μεσκάλ πρωταγωνίστησε στο βιντεοκλίπ της «Savior Complex», η Μπρίτζερς έγραψε για τον Πολ το «Sidelines», ειπώθηκε ακόμη και ότι έχουν αρραβωνιαστεί, μέχρι που οι φήμες για τον χωρισμό φούντωσαν το 2023, χωρίς ποτέ να διαψευστούν ή να επιβεβαιωθούν από τους ίδιους. «Το να δώσω μια απάντηση σε ξένους για την προσωπική μου ζωή δεν είναι κάτι που με βοηθάει. Για να είμαι ειλικρινής, είναι κάτι που με εξοργίζει. Το ότι ο άλλος πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να μάθει με τρελαίνει», διαμαρτυρήθηκε μόνο κάποια στιγμή ο Πολ.Φήμες οργίαζαν και για τη σχέση του εκτός πλατό με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Normal People» Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς, όπως κατά καιρούς είχε συμβεί και με τις ηθοποιούς Αϊο Εντεμπίρι και Σόφι Ουάιλντ και την τραγουδίστρια Γκρέισι Εϊμπραμς.Με χρυσά γράμματα πάντως ξεχωρίζουν στη λίστα των πιθανών ερωτικών αντικειμένων του πόθου του η φρεσκοχωρισμένη Νάταλι Πόρτμαν -της οποίας δηλώνει θαυμαστής και τον Μάιο ο φακός εντόπισε τους δυο τους να απολαμβάνουν τσιγάρο και κουβέντα στο Λονδίνο- και βέβαια η Αντζελίνα Τζολί, με την οποία εθεάθη σε ύποπτο ραντεβού που αποδείχτηκε καθαρός άνθρακας: στο «Coffee Date» ήταν παρούσα και η κόρη της Σιλό. Μητέρα και κόρη ήθελαν να τον συγχαρούν από κοντά για την ερμηνεία του στη θεατρική παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» (A Streetcar Named Desire) που μόλις είχαν παρακολουθήσει.Μέχρι να βρει τη γυναίκα που θα σταθεί φανερά στο πλάι του, θα αρκεστούμε να τον βλέπουμε καμαρωτό με τους δικούς του. H μητέρα του Ντίαρμπλα, την οποία επέλεξε για συνοδό ο υποψήφιος Πολ στην περσινή απονομή των Οσκαρ, υπηρέτησε 30 χρόνια στο Αστυνομικό Σώμα της Ιρλανδίας. Εχει διαγνωστεί με πολλαπλό μυέλωμα και ως γενναία μαχήτρια του καρκίνου μιλάει ανοιχτά για την περιπέτειά της έχοντας περισσότερους από 8.000 ακολούθους. Ο πατέρας του ονομάζεται επίσης Πολ, είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου και ερασιτέχνης ηθοποιός.Γνωστή από μόνη της, η αδελφή του Νελ είναι indie τραγουδίστρια και συνθέτις -μάλιστα πρόσφατα άνοιξε τη συναυλία των Florence & The Machine στην Ιρλανδία-, ενώ ο μικρότερος αδελφός του Ντόναχα εργάζεται στο Λονδίνο ως υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.πράγμα για τον περιζήτητο εργένη και διάσημο Μεσκάλ. Είναι αυτό που αναζητά όταν τα φώτα σβήνουν, οι μανιασμένες θαυμάστριες εξαφανίζονται και η βαβούρα του κόσμου κλειδώνεται ερμητικά έξω από την πόρτα του. Σε κάτι τέτοιες απολύτως δικές του στιγμές ίσως να ζωντανεύει η εικόνα του άβγαλτου Πολ να διαφημίζει λουκάνικα στην κυριολεκτικά πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση και να χαμογελάει. Κοίτα πού έφτασε!.